EUPorto kimdir ve hizmetleri nelerdir?

EUPorto 2017'den beri Lizbon ve İstanbul'da Portekiz Golden Visa alanında danışmanlık vermektedir. Yatırımın seçiminden Golden Visa kartları gelene kadar tüm süreci yönetmektedir. Ekibinde doğuştan Portekizli-Türk bulunmasından dolayı güncel lokal yatırım bilgilerine ve dile hakimdir. Ayrıca, ekibinde Avrupa finans ve gayrimenkul yatırımı konusunda 20 yılı aşkın deneyim ve uzmanlığa sahiptir. EUPorto, yatırımcılarına tek bir proje/ürün pazarlamaz; portföyünde Portekiz Golden Visa yatırım seçeneklerinin tüm kategorilerinde proje/ürünler bulunur. Güncel olarak Portekiz lokal yatırım fırsatlarını yerinde, bire bir ve sürekli takip eder. Sadece avukatları tarafından filtrelenmiş güvenli seçenekleri sunar. Yatırımcının hedeflerine uygun alternatifler üzerinden karşılaştırmalı analizler sunarak butik bir hizmet verir. Tüm süreci A'dan Z'ye yönetir.

Portekiz Golden Visa Nedir?

Yatırım karşılığında Avrupa Birliği ülkesi Portekiz'de beş yıllık oturum, ardından da Portekiz vatandaşlığı hakkı tanıyan bir programdır. Portekiz vatandaşlığı demek Avrupa vatandaşlığı demektir. Golden Visa yatırımcısı ve aile birleşimi kapsamına giren tüm aile fertleri tek bir yatırımla bu haklara sahip olur. Portekiz Golden Visa programından yararlanan tüm kişilerin yılda sadece 7 gün Portekiz'de bulunmaları oturumu devam ettirmeleri için yeterlidir.

Portekiz Golden Visa Minimum Yatırım Tutarları Ne Kadardır?

Aşağıdaki beş yatırım kategorisinden birini seçerek Portekiz Golden Visa'ya başvurmak mümkündür. Hepsinde de süreç aynıdır ve aynı haklara ulaşım sağlar. Yatırımcı hedeflerine ve ayırmak istediği bütçeye göre seçim yapabilir.

1.Minimum 500.000 eur tutarında gayrimenkul:

Bu kategoride Lizbon, Porto ve sahil şeridi gibi merkezi yerlerde, turistik veya ticari lisansa sahip yeni binalardan satın alım yapılmalıdır.

2.Minimum 350.000 eur tutarında gayrimenkul:

Lizbon, Porto ve sahil şeridi gibi merkezi yerlerde, turistik veya ticari lisansa sahip yenileme inşaatı aşamasındaki projelerden seçilmelidir.

3.Minimum 400.000 eur tutarında gayrimenkul:

Bu kategoride nüfus yoğunluğu düşük iç bölgelerde, yeni binalardan satın alım söz konusudur. Bu gayrimenkuller oturum amaçlı veya turistik/ticari lisansa sahip olabilir.

4.Minimum 280.000 eur tutarında gayrimenkul:

Nüfus yoğunluğu düşük iç bölgelerde, yenileme inşaatı aşamasındaki projelerden satın alım mümkündür. Oturum amaçlı veya turistik/ticari lisansa sahip olabilir.

5.Net 500.000 eur tutarında yatırım fonu satın alarak da Golden Visa'ya başvurulabilir.

Portekiz Golden Visa Sürecinizde Neden EUPorto'yu Tercih Etmelisiniz?

EUPorto, Avrupa emlak piyasasını yakından takip eder, Portekiz'de en güvenli emlak piyasası yatırım fırsatlarına Türkiye'den ulaşımı mümkün kılabilmektedir. Hedeflediğiniz yatırım ister mülk ev, ofis, işyeri ister yatırım fonu olsun tüm yatırım araçlarına EUPorto ile ulaşabilmeniz mümkündür. EUPorto tüm yatırım kategorilerinde sadece güvenli ve verimli seçenekleri bulundurur. Her yatırım seçeneğine eşit mesafededir. Kendi proje/ürününü pazarlamaya çalışmaz. Yatırımcı şeffaf bir ortamda kendi tercihlerine göre seçim yapar.

EUPorto ile Portekiz'de gayrimenkul ve yatırım fonu yatırımında uzman bir kuruluştur. EUPorto Avrupa'daki çeyrek asırlık tecrübesi, doğuştan Portekizli/Türk ekibi ve Portekiz'deki güçlü lokal bilgisiyle Golden Visa emlak danışmanlığı hizmeti verir; yatırımcıyı zengin yatırım alternatifleriyle tanıştırır.

Portekiz'de en karlı yatırım fırsatları kapsamında EUPorto kapalı fonlara alternatif Portekiz likit borsa fonunu Türkiye'de ilk kez sunmaktadır. Böylece Portekiz Golden Visa yatırımcısı fon yatırımında daha şeffaf, lokal ve güvenli bir fon seçeneğiyle tanışır. EUPorto Golden Visa yatırım fonu danışmanlığı, risk profili ve getiri hedefleri doğrultusunda, Portekiz sermaye piyasasında işlem gören halka açık kuruluşlar hakkında yorum ve tavsiyelerini yatırımcılarıyla paylaşır.

Portekiz Golden Visa yatırım danışmanlığı kapsamındaki ayrıcalıklı hizmetler:

oBütçe ve beklentiye uygun gayrimenkul veya getiri hedeflerine göre yatırım fonu tercihlerinin belirlenmesi,

oYatırım fonu tercih eden yatırımcıların risk profiline uygun Portekiz'de halka açık şirketlerden oluşan bir portföyün hazırlanması,

oHazırlanan Portekiz Golden Visa likit borsa fonunun portföyün günlük, haftalık, aylık hatta yıllık bazda raporlarının paylaşılması,

oPortekiz Golden Visa yatırım portföyünün yakından takip edilerek değişen piyasa koşullarına göre anlık görüntülenmelerinin sağlanması.

EUPorto, Portekiz yatırım seçenekleri konusunda donanımlıdır. Golden Visa alanında uzman ve tecrübeli ekibi ile lokal gayrimenkul portföyü ve anapara korumalı farklı Portekiz yatırım fonu alternatifleri ile her zaman Golden Visa yatırımcılarına katma değer yaratan en güvenilir seçenekleri sunar.

EUPorto ile Portekiz'de satın alınan yatırımın zaman içerisinde tekrar satılması söz konusu olduğunda da EUPorto satış hizmeti vermektedir.

Avrupa Gayrimenkul yatırımında Uzman EUPorto, Lizbon'da merkezi lokasyonlarda sürdürülebilir kira getirisine sahip ticari gayrimenkullere de kolayca yatırım yapma fırsatı sunar.

EUPorto, vatandaşlık nasıl alınır, AB vatandaşlığı nasıl alınır sorularına yanıt bulabileceğiniz uzman bir kuruluştur. Yatırımla AB vatandaşlığı yani Avrupa Vatandaşlığı alanında faaliyet gösterir.

EUPorto ile Yatırım Süreci Nasıl İşliyor?

EUPorto yatırımla Avrupa Vatandaşlığı hedefleyen yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine en uygun gayrimenkul veya anapara korumalı, dilendiği zaman çıkılabilen Portekiz yatırım fonu alternatiflerini sunar. EUPorto ekibi her yıl pek çok sektörden yatırımcının şeffaf ve verimli bir hizmet alarak Avrupa vatandaşı olabilmelerini sağlamaktadır.

Birinci Adım: Gayrimenkul mü Yoksa Yatırım Fonu mu?

Yatırımcının eğilimine göre seçeneklerin sunduğu avantajlar ve riskler paylaşılır. Projenin veya ürünün lokasyonu ve özelliklerine bağlı olarak değerlendirmeler yapılır. Hem gayrimenkul hem de fon yatırımında sadece güvenilir olanları sunulur. En az bütçeyle ilerlemek isteyen yatırımcılar minimum 280.000 Euro kapsamında gayrimenkul alabilirler. Buradaki seçeneğin dinamik bölgelerden ve hisseli değil tapulu olmasına dikkat etmek gerekir. Fon Yatırımıyla Golden Visa Başvurusu yaparken ise son derece dikkatli olunmalıdır. Piyasada pazarlanan fonların çoğu kapalı fondur, satmak istendiğinde elden çıkarmak neredeyse imkansızdır. Ancak EUPorto, Türkiye'de ilk kez ana para korumalı ve dilendiği zaman nakde çevrilebilecek açık fonu Golden Visa yatırımcılarına sunan ilk danışmanlık firmasıdır.

İkinci Adım: Avukatlık firmasının seçimi ve başvuru belgelerinin hazırlanması

Golden Visa başvurusu sürecinde en önemli adım avukatlık firmasının seçimidir. Sonrasında başvuru sahibi ve varsa bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri için gerekli tüm belgelerin hazırlanması gerekir. Bu adım uzmanlık gerektirir. EUPorto Golden Visa yetkilileri, çeviriler, noter tasdiki ve apostiller konusunda yatırımcılarına destek olur.

Üçüncü Adım: Portekiz'de vergi numarası alımı ve banka hesap açımı

İlk etapta avukat Portekiz'de NIF numarası alarak banka hesap açım işlemlerini başlatacaktır. Burada önemli olan banka hesap açım işlemlerinde tüm kontrolün yatırımcıda olmasıdır. Banka yetkilileriyle direkt olarak başvuru sahibi görüşmelidir.

Dördüncü Adım: Gayrimenkul veya fon yatırımının tamamlanması

Gayrimenkul satın alma işlemi veya yatırım fonu alımı avukat tarafından yatırımcının onayı ve talimatıyla finalize edilir.

Beşinci Adım: Ön başvurunun tamamlanması

Bu adım avukat tarafından yapılır. Golden Visa için hazırlanan evrakla birlikte SEF'e (Yabancılar Ofisi) online olarak sisteme girilir. Ön onayın alınması yaklaşık 3 ay sürer.

Altıncı Adım: SEF randevusunun oluşturulması

Ön onay sonrasında avukat biyometrik verilerin sunulması için SEF'ten randevu alır. Alınan tarihten en az iki gün önce tüm aile fertleriyle birlikte Portekiz'e gelmek gerekmektedir.

Yedinci Adım: Golden Visa kartlarının teslimi

Normal şartlarda Portekiz ziyaretinden yaklaşık 4 ay sonra Golden Visa kartları adrese posta yoluyla ulaştırılacaktır. Gelecek kartlar iki yıl geçerlidir ve geçerlilik süresinin sonunda Golden Visa kartı yenilenmelidir.

Sekizinci Adım: Ailece Portekiz Vatandaşlığı

Beş yılı tamamladıktan sonra, ailece Portekiz vatandaşlık başvurusuna hak kazanılır. Portekiz vatandaşlık başvuruları 12 ay ila 18 ay arasında sonuçlanır. Vatandaşlık almak istemeyenler için süresiz oturum kartına başvurma hakkı vardır. Süresiz oturum ya da Portekiz vatandaşlığını aldıktan sonra Portekiz'deki yatırım satılabilir ve para ülke dışına çıkarılabilir.

EUPorto, Portekiz'de gayrimenkul almak isteyen yatırımcılara uzun soluklu gayrimenkul danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Yurtdışından ev almak ile ilgili tüm süreci en etkin şekilde yönetir.

Portekiz Golden Visa (Altın Vize) ile Portekiz vatandaşlığı kapsamında en güvenli Portekiz yatırım fonları ve verimli gayrimenkul seçenekleri için EUPorto Golden Visa danışmanlarıyla iletişime geçilmelidir.

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