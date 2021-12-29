Esenyurt'ta 18 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 18 katlı bir binada çıkan yangında çok sayıda bina sakini mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 29 Aralık 2021 15:56
Esenyurt'ta 18 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı.
Yoğun duman nedeniyle çok sayıda bina sakini mahsur kaldı. Pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar yardım bekledi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız