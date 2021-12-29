Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli ekipteki 2 polis memuru yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Aralık 2021 16:23
Tarsus Emniyet Müdürlüğünde görevli üzerinde 2 polis memurunun bulunduğu motosiklet, Hürriyet Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 ABV 697 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosikletteki 2 polis, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız