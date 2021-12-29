Kılıçdaroğlu: 'Mülakat' iddiaları için Bakan Özer'den randevu talep ettim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 'KPSS'deki mülakat rezilliğini konuşmak üzere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den randevu talep ettim, hala ses yok. ' ifadelerini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Aralık 2021 16:55
Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde;
KPSS'deki mülakat rezilliğini konuşmak üzere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den randevu talep ettim, hala ses yok. Anlaşılan eğitimden daha önemli işleri var. Saray Hükümeti görüşmelerden kaçarak, bu işleri sümen altı edebileceğine inanıyor. Yanılıyor.
Erdoğan, gençlere propaganda yaparsın, şiir okursun, şarkı söylersin. Oy için yapmayacağın şey yoktur senin. Sonra bir kısım gencin haklarını gasp edersin, beslemelerine peşkeş çekersin. Bakanından yanıt bekliyorum, haberin olsun!Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız