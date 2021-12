Sivas'ta 'can dostlara' modern tesiste hizmet veriliyor

Sivas Belediyesi tarafından 2018 yılında yapımı tamamlanan merkezde, başıboş hayvanların doğal ortamda yaşamlarını sürdürmesi ve rehabilite edilmesi sağlanıyor.

Seyfebeli mevkisinde 27 dönüm arazi üzerine kurulan barınakta sokak hayvanlarının yanı sıra sahipleri şehir dışına çıkan evcil hayvanlar da misafir ediliyor.

Çocukların gezebileceği ve hayvanlarla iç içe olabileceği ortamın da sağlandığı merkezde hayvan hastanesi, hayvan oteli, kedi evi, otopark ve yeşil alan gibi sosyal donatılar yer alıyor. Merkez, 1300 sokak hayvanına hizmet verebiliyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine, ülkenin en modern hayvan barınaklarından birine sahip olduklarını söyledi.

Merkezde sokak hayvanları için her türlü ayrıntının düşünüldüğünü belirten Bilgin, "Ülkemizin en modern hayvan barınaklarından birinde can dostlarımıza ev sahipliği yapıyoruz. Sivas Belediyesi olarak ilimizdeki can dostlarımıza sahip çıkmak, onların modern bir ortamda rehabilitasyonlarını ve bakımını yapmak adına kurulan bu tesiste ekibimizle can dostlarımıza hizmet ediyoruz." dedi.

Bilgin, sadece insanlara değil, dünyayı paylaştıkları tüm canlılara merhamet etmekle yükümlü olduklarını vurgulayarak, "Belediye olarak bu güzel ve modern tesiste sokak hayvanlarının, başta köpekler olmak üzere bakımını, rehabilitasyonunu ve kısırlaştırılmasını yapıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz yoğun bir şekilde, yasanın öngördüğü kısırlaştırma faaliyetlerine devam ediyor." diye konuştu.

Gönüllülere mama ve yem desteği sağlanacak

Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi noktasında da çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Burasının belirli bir kapasitesi var, dışarıda belirli bölgelerde de hayvanlar var. Onlar için de gönüllüler ve sivil toplum örgütleriyle düzenli olarak besleme faaliyeti yürütüyoruz. Cumartesi günü tüm gönüllüler ve bu işe gönül vermiş insanlarla bir araya gelerek hem rutin beslemelerimizi yapacağız hem de bir projeyi açıklayacağız. Projemiz nedir, gönüllü besleme yapan hayvanseverlere mama ve yem desteği sağlayacağız. Gönüllüler grubu oluşturacağız."

Bilgin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili yayımladığı genelgeyi de anımsatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizlere bir talimatları oldu. Aslında yapmamız gereken ve yaptığımız bir hususa Cumhurbaşkanımız bir kez daha dikkati çekti. Şu hususun da özellikle altını çizmek istiyorum, ilimizde tehlike arz edecek köpekleri gerek emniyet gerekse belediye olarak takip ediyoruz. Şu ana kadar bize yansıyan böyle bir sorun yok." ifadelerini kullandı.

"Hayvan barınağımız 5 yıldızlı otel konforunda"

Sokak hayvanlarına 5 yıldızlı otel konforunda hizmet vermeye çalıştıklarını aktaran Bilgin, şöyle devam etti:

"Hayvan barınağımız 5 yıldızlı otel konforunda. Gerek hayvanların gezinti alanları gerek sağlık tesisi diyeceğimiz ameliyat ve tedavilerinin yapıldığı alan gerekse modern ve standartlara uygun barınaklar... İnşallah önümüzdeki süreçte şartlar el verdiği ölçüde, gerekli olursa burayı büyütme ve modernleştirme noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Tüm hayvanseverler ve hemşehrilerimiz şundan emin olsun ki Sivas bu noktada kendine yakışanı yapıyor. Hem sahipsiz hayvanların topluma zarar vermemeleri açısından ev sahipliği yapıyor hem de hayvanların konforunu, sağlığını koruyacak tüm tedbirleri alıyor."