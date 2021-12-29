Kokain soruşturmasında gözaltına alınan pilot tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Brezilya'da Türkiye merkezli ACM Airlines şirketine ait özel uçakta 1.3 ton kokain ele geçirilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 7 şüpheliden Türk pilot tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Brezilya'da ağustos ayında bir İspanyol tarafından kiralanan Türkiye merkezli ACM Airlines Özel Havacılık Şirketine ait TC-GVA numaralı jet tipi uçaktaki 24 bavulda bin 304 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Havalimanından 26 Aralık'ta Türkiye'ye giriş yapan şüpheli pilot V. D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Başsavcılığın talimatı üzerine dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de ACM Airlines Özel Havacılık Şirketi yetkililerinden Ş.Ö ve L.Ö ile A.B.B, F.R.B, B.K.Ö. ve N.Ö.B'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden, emniyetteki işlemleri tamamlanan Türk pilot V.D Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

V. D'nin ifadesinde, uyuşturucularla bir ilgisi olmadığını ve valizleri araması gereken kişilerin havalimanının güvenlik birimleri olduğunu savunduğu öğrenildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, V. D'nin tutuklanmasına karar verirken, diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

- Olayın geçmişi

İspanya vatandaşı Angel Alberto Gonzalez Valdes tarafından kiralanan ve 4 Ağustos'ta Brezilya'dan Brüksel'e gitmek üzere yola çıkan ACM Airlines şirketine ait özel uçakta Fortaleza Uluslararası Havaalanında yapılan kontrolde 24 bavul içerisinde 1 ton 304 kilogram kokain bulunmuştu.

Bunun üzerine, Türk pilot V.D. ile yolcu Valdes gözaltına alınmış, Brezilya adli makamlarınca tutuklanan Valdes, yargılama aşamasında rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede 24 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 3 ay tutuklu kalan pilot V. D. ise yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edilmiş, bir süre sonra da hakkındaki suçlamalardan beraat etmişti.