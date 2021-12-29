Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Aralık 2021 21:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu.' dedi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosya medya hesabından yaptığı açıklama;
Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun.
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Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 29, 2021
Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun.