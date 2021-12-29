Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Fenerbahçe, normal süresi golsüz beraberlikle biten maçta Afjet Afyonspor'u uzatmalarda attığı gollerle 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'nin gollerini 94. dakikada penaltıdan Valencia ve 99. dakikada Osayi-Samuel attı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Aralık 2021 23:35
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Afjet Afyonspor'u uzatmalarda 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Afyonspor'u uzatmalarda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe adını bir üst tura yazdırdı. Müsabakanın 90 dakikası 0-0 sona erdi. Maçın uzatma devresinin 93. dakikasında Osayi-Samuel yerde kalırken, hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. 94. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Valencia takımını 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 99'u gösterdiğinde ise ceza sahası içinde topla buluşan Osayi yerden yaptığı vuruşla takımını 2-0 öne geçiren golü attı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız