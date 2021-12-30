Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
YÖNETMELİK
Karar Sayısı: 5043
Ekli "Yurtdışmda Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 514 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
29 Aralık 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
YURTDIŞINDA DAİMİ GÖREVLERE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 22/11/2018 tarihli ve 359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışmda Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğe ek 1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 2- (1) Diyanet İşleri Başkanlığının yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek personeli bakımından, 7 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan ve bilmesi gereken yabancı diller arasında Arapça dili de yer alır."
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız