Üniversitelerde 'online eğitime' dönüş

Omicron varyantının dünyada hızla yayılması ve ülkemizde de görülmesinin ardından gözler eğitime çevrildi. Yükseköğretim Kurulunun "Salgının seyrine göre program bazında inisiyatif üniversitelerde" açıklamasına istinaden bazı üniversitelerden 'online'a dönüş açıklaması gelmeye başladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi yüz yüze yürütülen derslerin tamamında hibrit modeline geçti.

Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar tıp ve hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer bütün derslerin online yapılmasını kararlaştırdı.

Boğaziçi Üniversitesi 4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrim içi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin ileri tarihe erteleneceğini açıkladı.

Işık ve Acıbadem Üniversitesi ise uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.

GÖZLER ERDOĞAN'DA

MEB ise "En son kapatılacak yerler okullar" iradesini sürdürüyor. Şu an bir kapanmanın söz konusu olmadığı öğrenildi. Dün toplanan Bilim Kurulunda okulların durumu görüşüldü. Son söz, kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da...

Mahmut Özay