Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz'in 1300m ve üzeri kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ege kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2, 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.