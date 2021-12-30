Uzmanlar uyarıyor, özellikle çocukları vuruyor: Yeni korku 'illet ittifakı'

Bütün dünya Omicron varyantıyla boğuşurken grip vakalarında ve hastanelere başvuruda artış yaşanmaya başladı. Uzmanlar henüz salgın boyutunda olmasa da görülmeye başlayan griple alakalı dikkatli olmak gerektiğini belirterek "Omicron varyantı diğer varyantlara göre 70 kat daha hızlı bulaşıyor. Böyle bir durumda Covid-19 enfeksiyonunun üzerine grip ya da grip enfeksiyonunun üzerine Covid-19'un eklenmesi hastalığın çok daha ağır seyretmesine sebep olur" uyarısında bulunuyor.

DOMUZ GRİBİ VAKALARINDA ARTIŞ

Son günlerde ortaya çıkan grip vakalarında "domuz gribi" olarak bilinen ancak günümüzde mevsimsel grip haline gelen H1N1 tipi virüsün ağırlıkta olduğunu söyleyen Türkiye Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İmran Özdemir, özellikle çocuk hastaların sayısında çok büyük bir artış olduğunu belirtti.

Özdemir "Klinikleri Covid'le çok benziyor. Eskiden sadece Covid PCR testi isterdik şimdi beraberinde influenza testi de istiyoruz. Geçtiğimiz yıl neredeyse hiç influenza görülmediği için bağışıklık sistemimiz bu virüsü unuttu. Bu yüzden grip vakaları bu yıl daha ağır geçiyor" dedi.

Koronavirüsün Omicron varyantı dünyanın birçok ülkesini esir alırken vaka sayılarında rekor artış görülüyor

PROF. DR. İSMAİL BALIK: SALGIN SÖZ KONUSU DEĞİL

Geçtiğimiz yıl Covid tedbirleri sayesinde gribin neredeyse hiç görülmediğini söyleyen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. İsmail Balık "Bu yıl kısıtlamaların kalkması ve aşılamanın da etkisiyle kişisel tedbirlerin gevşetilmesi sonucu grip vakaları görülmeye başladı. Şu anda tek tek vakalar görülüyor. Salgın durumu yok. Sağlık Bakanlığının Türkiye'nin 7 bölgesinde grip izleme merkezleri var. Bu bölgelerden alınan örnekler düzenli analiz ediliyor. Olağanüstü artış söz konusu değil" dedi.

PROF. DR. BÜLENT ERTUĞRUL: TEDBİRLERE UYMAK ŞART

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul da grip vakalarındaki artışa dikkat çekerek "Bizim hastanemizde günde 20 vakadan 12'sinin influenza testi pozitif çıkıyor. Ancak gripteki vaka artışını Türkiye genelinde Bakanlığın önceki yılları baz alarak değerlendirmesi gerek. Kişisel tedbirlere uyulmazsa bu yıl sadece grip değil, damlacık yoluyla bulaşan diğer solunum yolu virüsleri de sağlık problemi olarak karşımıza çıkacak" diye konuştu

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