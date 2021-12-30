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2022 TL yılı olacak

Üretim, istihdam ve ihracat odaklı 'Yeni Ekonomi Modeli'nde TL'yi destekleyici adımlar peş peşe geliyor. Dolar kurunda %30 düşüş sağlayan "Kur korumalı TL hesabı"na benzer bir uygulama altına da geldi. Merkez Bankası, bundan sonra TL mevduatlarını artıracak mekanizmalara ağırlık vereceğini de duyurdu.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 30 Aralık 2021 08:19
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2022 TL yılı olacak

Türkiye yeni ekonomi modeli ile yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir döneme giriyor. Son haftalarda atılan somut adımlar neticesinde 2022, TL'nin değer kazandığı bir yıl olacak. Bunu sağlamak adına Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu peş peşe kararlar alıyor. 2022'yi TL yılı kılacak bir hamle daha geldi.

ALTIN KORUMALI TL HESABI BAŞLADI

Geçtiğimiz hafta detayları netleşen Kur korumalı TL vadeli hesabına benzer uygulama altın yatırımcısı için duyuruldu. Merkez Bankası'nın, Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ' de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu tebliğe göre, 28 Aralık'ta mevcut olan altn hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirası'na çevrilecek. Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği altın, dönüşüm fiyatı üzerinden MB tarafından satın alınacak ve karşılığı Türk Lirası ilgili bankaya aktarılacak.

3, 6 AY VEYA 1 YIL VADELİ

Bu sisteme göre, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açılacak. Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (yüzde 14) altında olamayacak. Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması durumunda, fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kar payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankası'nca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak.

MERKEZ'İN TL DESTEĞİ ARTIYOR

Merkez Bankası (MB) dün yayımladığı 2022 yılına ilişkin para ve kur politikasıyla TL'yi destekleyici adımlar atacağını duyurdu. MB açıklamasında; zorunlu karşılıkların, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanılacağı belirtildi. Yabancı para yükümlülüklerin maliyetlerini artıran Merkez Bankası, Türk Lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalara öncelik verecek.

Piyasa için etkili adım

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta açıkladığı finansal alternatifler ve önlemlerin piyasalarca olumlu algılandığını vurguladı. Özdebir, "Bu algı, özellikle kurda geri çekilmeye neden oldu. Umuyorum ki uygulamaya alınan bu tedbirlerle ekonomimiz daha da sağlıklı bir yapıya kavuşacaktır. Özellikle kurlardaki yukarı yönlü hareketi sonlandıran kur garantili mevduat uygulamasının etkili bir adım olduğunu düşünüyorum. Orta ve uzun vadede Hazineye yük getirme ihtimali olan bu uygulama, ivedi bir şekilde enflasyon sorununa odaklanılırsa etkinliği daha da artacak ve Hazineye yük getirme ihtimali ortadan kalkacaktır" dedi.

Mesude Demirhan

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