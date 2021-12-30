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6 Kamu kurumu 639 personel almak için ilana çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet Su İşleri ile 3 diğer kurum çok sayıda personel almak için ilana çıktı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Aralık 2021 08:00
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6 Kamu kurumu 639 personel almak için ilana çıktı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 defterdarlık uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 defterdarlık uzman yardımcısı alacak. Başvurular 31 ocak 2022 tarihinde başlayacak 11 şubat 2022 tarihinde son bulacak.

Hazine Bakanlığı Defterdarlık ilanı detayları için tıklayınız

Hazine ve Maliye Bakanlığı 136 sözleşmeli personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 136 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 ocak 2022

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Hazine Bakanlığı sözleşmeli personel alım detayları için tıklayınız

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MSB ilanı detayları için tıklayınız

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Savunma Sanayii Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak. Başvurular 8 ila 22 mart 2022 tarihleri arasında alınacak

Savunma Sanayii ilanı detayları için tıklayınız

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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylar

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