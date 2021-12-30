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İBB'nin gassalından mescitte PKK propagandası!

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre İBB'de işe alınan PKK'lı DİAYDER üyesi 5 gassalın PKK/KCK terör örgütünün alternatif dini yapılanmasındaki ilmi ehliyeti olmayan "Mele" olarak adlandırılan gayri resmi imamlar olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında adım adım takip edilen dernek üyesi ve İBB iştiraki şirket çalışanı gassalardan Mehmet Emin Aslan'ın Yıldıztepe'deki örgüt mescidinde kürtçe vaaz verdiği, verdiği vaazda ise Türkiye'de kullanılan kurmançi lehçesi dışındaki PKK'nın benimsediği kelimeleri kullanarak mescittekilere de açıklamasını yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 30 Aralık 2021 08:25
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İBB'nin gassalından mescitte PKK propagandası!

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: İstanbul İl Jandarma Komutanlığının takibiyle geçen Temmuz ayında PKK'nın alternatif Diyanet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde Diyanet İşleri Başkanı olan Ekrem Baran'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi yakalanmış, şüphelilerden 5'inin gassal olarak İBB iştiraki İSPER'de işe alındığı ortaya çıkmıştı. PKK/KCK terör örgütünün alternatif dini yapılanmayı bazı dernekler ve özellikle ilmi ehliyeti olmayan "Mele" olarak adlandırılan gayri resmi imamlar aracılığıyla yaptığı, bu projeyle sempatizan ve birçok kürt kökenli muhafazakar kitleye hedef aldığı öğrenildi.

DERNEK SAYMANI HUTBE YAZDI, GASSALAR OKUDU

Kürtçe hutbelerin DİAYDER üyesi ve derneğin saymanlık görevini de yerine getiren ve kitle içerisinde "Mele" olarak bilinen Rıza Oğur tarafından hazırlandığı, derneğe ait gayri resmi mescitlerdeki fahri imamlar okutulduğu öğrenildi. Bu imamlar arasında ise İBB'ye gassal olarak işe alınan Nur Mehmet Işık, Aydın Ayhan ve Mehmet Emin Aslan'ın olduğu yapılan teknik ve fiziki takiple belgelendi.

İBB GASSALI SAHTE İMAM MESCİD HUTBESİNDE

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dava dosyasına giren teknik takip belgelerine göre, 19 Mart 2021'de İBB'deki gassallardan Mehmet Emin Aslan, Yıldıztepe'deki derneğe ait Yıldıztepe Mescidine gelerek kendi yazdığı vaaz ve hutbe metnini okuyup namaz kıldırdı. Mehmet Emin Aslan'ın bulunduğu mescide, DİAYDER yönetim kurulu Başkanı Ekrem Baran'ın da aralarında bulunduğu 50 kişinin geldi. Zanlılar yanında ise terör örgütünü simgeleyen sarı-kırmızı-yeşil renklerin bulunduğu seccadeler getirdi.

Mehmet Emin Aslan'ın mescit minberinde kürtçe olarak "Zulüm ve Adalet" konularını içeren hutbe verdi. Hutbe içerisinde ise Kurmançi lehçesinin içinde bulunmayan ve yöre halkı tarafından kullanılmayan kelimeleri seçti. Aslan'ın kullandığı "Civak, Rugeş, Rumet, Parastın, Armanç, Abari, Amade, Dirok" gibi kelimelerin sonradan PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanılıp benimsenen kelimeler olduğu, bu kelimeleri kullanırken de Türkçe anlamını anlatarak mescitte bulunan kişilere öğrettiği tespit edildi.

GASSALLAR SÖZDE DİYANET İŞLERİ BAŞKANIYLA TOPLANTIDA

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, DİAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Baran, dernek başkan yardımcısı olan gassal Mehmet Emin Aslan, Dernek saymanı Rıza Oğur ile buluşarak DİAYDER yönetim kurulu üyesi olan İBB iştirakindeki gassallardan Fahrettin Ülgün'ün evinde toplantı yaptı. Bu toplantı da takip edilerek dosya içerisine girdi.

HALİT TURAN

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