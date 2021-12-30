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Belediye yetki veren kararı mahkemede iptal ettirdi

Sabah'ta yer alan habere göre: Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, katı atık bedelini kaldıracağı yerde bu yetkiyi kendisine veren kararı mahkemede iptal ettirdi. Bunu da 'hukuk zaferi' diye duyurdu

Kaynak : Sabah
Eklenme : 30 Aralık 2021 08:42
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Belediye yetki veren kararı mahkemede iptal ettirdi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, 24 Eylül 2020 tarihli meclis toplantısında katı atık bedellerinin BUSKİ aracılığıyla su faturalarından tahsil edilme yetkisini ilçe belediyelerine devretme kararı aldı. Dileyen belediyelerin, birçok belediye gibi, katı atık bedellerini iptal edebilme yetkisine sahip olabilmesi için alınan karar Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz'ı rahatsız etti. Kendi inisiyatifine geçen katı bedelini iptal etmek zorunda kalacak endişesiyle kararın iptali için yargıya başvuran Türkyılmaz, önceki gün sonuçlanan kararı basına servis etti. Vatandaşın cebine dokunan kararı hazırlattığı basın bülteni ile "Hukukun Zaferi" başlığında servis eden Türkyılmaz'a Bursalılar büyük tepki gösterdi.

Bursa 1'nci idare mahkemesinin verdiği karara, 'emsal karar' ve önemli bir 'hukuk zaferi' olarak basına servis eden CHP'li Hayri Türkyılmaz, "Su faturalarını düzenleme ve tahsil etme yetkisi BUSKİ'ye aittir. Belediyemizin kazandığı bu dava, diğer ilçe belediyelerine de emsal olacak. Doğrular kazanmaya devam ediyor" şeklinde akıllara durgunluk veren bir açıklama yaptı.

KAZANAN VATANDAŞ MI?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Vatandaşın cebinden bugüne kadar alınmayan parayı almak için mahkeme koridorlarında mesai harcayan CHP'li Mudanya Belediyesi daha açık konuşsun. Hukuk zaferinin kazananı vatandaş mı? Kaybedeni kim? Diğer şehirlerde alınmayan bu bedeli vatandaşlarımdan da alınmaması adına ne gerekirse yapacağız" dedi. İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu bile Hayri Türkyılmaz'a tepki geldi. Türkoğlu, "Hayri Bey, kimden yana bir karar verdin, vatandaştan mı, BUSKİ'den mi?" diyerek ittifak ortağının yaptığı yanlışa sessiz kalmadı.

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