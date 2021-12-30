İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu yere düşürdü

'Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bakan Özer açıkladı
'Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bakan Özer açıkladı
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Dolar ve avroda yükseliş sürüyor: Dolar 13,38 TL
Dolar ve avroda yükseliş sürüyor: Dolar 13,38 TL
MEB'den ders ve ek ders saatlerine dair kararda değişiklik
MEB'den ders ve ek ders saatlerine dair kararda değişiklik
6 Kamu kurumu 639 personel almak için ilana çıktı
6 Kamu kurumu 639 personel almak için ilana çıktı
MEB'den öğretmen atamalarındaki sözlü sınav sürecine ilişkin açıklama
MEB'den öğretmen atamalarındaki sözlü sınav sürecine ilişkin açıklama
Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? Akaryakıt fiyatları düşer mi?
Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? Akaryakıt fiyatları düşer mi?
Üniversitelerde 'online eğitime' dönüş
Üniversitelerde 'online eğitime' dönüş
Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin liraya çıktı
Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin liraya çıktı
Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz
Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz
Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar!
Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar!
Rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi müdürü tutuklandı
Rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi müdürü tutuklandı
Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
Kılıçdaroğlu, Bakan Mahmut Özer'den randevu talep etti
Kılıçdaroğlu, Bakan Mahmut Özer'den randevu talep etti
'Son haftada günlük vaka sayılarında artış belirginleşmiştir'
'Son haftada günlük vaka sayılarında artış belirginleşmiştir'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Nebati:'Döviz gidiyor' diyene dava açın
Bakan Nebati:'Döviz gidiyor' diyene dava açın
Elitaş: Ortak kanaatimiz; bir an önce yasanın çıkarılması
Elitaş: Ortak kanaatimiz; bir an önce yasanın çıkarılması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TURKOVAC aşısı oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TURKOVAC aşısı oldu
Yardımcı kaynak kitapların dağıtımına başlandı
Yardımcı kaynak kitapların dağıtımına başlandı
'Başkan seçilirsem Vali'yi getireceğim' dedi, vali ziyarete geldi
'Başkan seçilirsem Vali'yi getireceğim' dedi, vali ziyarete geldi
Antalya'nın 3 ilçesinde hamile ve engelli personele 1 gün idari izin
Antalya'nın 3 ilçesinde hamile ve engelli personele 1 gün idari izin
42 yaşındaki felsefe öğretmeni evinde ölü bulundu
42 yaşındaki felsefe öğretmeni evinde ölü bulundu
Gram altın bir günde yüzde 9 arttı
Gram altın bir günde yüzde 9 arttı
'Yasak aşk' iddiası ile işten atılan infaz koruma memuru ile ilgili sürpriz karar!
'Yasak aşk' iddiası ile işten atılan infaz koruma memuru ile ilgili sürpriz karar!
Kripto paraya yasal çerçeve geliyor
Kripto paraya yasal çerçeve geliyor
Turkovac aşısında randevular haftaya başlayacak
Turkovac aşısında randevular haftaya başlayacak
2021'de yargıda hangi reformlar yapıldı?
2021'de yargıda hangi reformlar yapıldı?
Samuray kılıçlı cinayette istenen ceza belli oldu
Samuray kılıçlı cinayette istenen ceza belli oldu
İlk yardımın neden önemli olduğunu gösteren görüntüler!
İlk yardımın neden önemli olduğunu gösteren görüntüler!
2022 yılında ne kadar resmi tatil var?
2022 yılında ne kadar resmi tatil var?
Ana sayfaHaberler Dünya

İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu yere düşürdü

İngiltere'de bir Kraliyet Muhafızı, yürüyüş sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürerek yoluna devam etti. Muhafızın davranışı, ülkeyi ikiye böldü

Kaynak : NTV
Eklenme : 30 Aralık 2021 09:06
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İngiltere'de bir Kraliyet Muhafızının hareketi, ülke gündemine oturdu. Muhafız, rutin yürüyüşü sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürdü ve yoluna devam etti. O anlar yürüyüşü izleyen birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyadaya hızla yayınlan görüntü 1 milyon 800 bin görüntüleme aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları muhafızın çocuğu düşürmemesi gerektiğini savunarak duruma tepki gösterdi. Bazıları ise işini yaptığını belirterek muhafızı savundu ve ebeveynlerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Kabe ve Mescid-i Nebevi'de sosyal mesafe geri getirildi
Kabe ve Mescid-i Nebevi'de sosyal mesafe geri getirildi
Hızlı Kovid-19 testleri, Omicron varyantını tespit edemeyebilir
Hızlı Kovid-19 testleri, Omicron varyantını tespit edemeyebilir
Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri ülkesine iade etti
Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri ülkesine iade etti
Uzay ve Havacılık Dairesi NASA 24 ilahiyatçıyı işe alacak
Uzay ve Havacılık Dairesi NASA 24 ilahiyatçıyı işe alacak
Suriye'de kendi halkını katleden rejim, Şam'da kutlama yapıyor
Suriye'de kendi halkını katleden rejim, Şam'da kutlama yapıyor
OneWeb Dünya yörüngesine 36 uydu daha gönderdi
OneWeb Dünya yörüngesine 36 uydu daha gönderdi

Bu Habere Tepkiniz

Ders ve ek ders saatlerine dair kararda neler değişti?

Ders ve ek ders saatlerine dair kararda neler değişti?

MEB, Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklikler yaptı.
Öğretmenlerin 'kulüp danışmanlığı' için ek ders ücreti ödenir mi?

Öğretmenlerin 'kulüp danışmanlığı' için ek ders ücreti ödenir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Öğretmenler Kurulunca "... Kulübüne" danışman olarak görevlendirilen sınıf öğretmenine haftalık ilave 2 saatlik ek ders ücretinin ödenmemesini hukuka uygun buldu.
Memurlar için 657 sayılı en güncel bilgiler

Memurlar için 657 sayılı en güncel bilgiler

https://www.kitapsec.com/Products/Aciklamali-657-Sayili-Devlet-Memurlari-Kanunu-657-Yayinlari-562025.html
Öğretmen adayları neden elendiklerini öğrenme hakkına sahip olmalı!

Öğretmen adayları neden elendiklerini öğrenme hakkına sahip olmalı!

Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçlarında uygulanan gayri resmi güvenlik soruşturması adayların yargısal süreç izleme hakkını dahi elinden almaktadır
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Zabıta ve itfaiye müdürü atamaları ile ilgili kritik düzenleme

Zabıta ve itfaiye müdürü atamaları ile ilgili kritik düzenleme

Zabıta ve itfaiye atamalarında 2 yıl detayı
Uzman erbaşlar hangi statüden emekli olur?

Uzman erbaşlar hangi statüden emekli olur?

Sigortalı hizmeti olan uzman erbaş nasıl emekli olabilir?
Fazladan yapılan ödemelere yönelik geri istem yazısı dava edilebilir mi?

Fazladan yapılan ödemelere yönelik geri istem yazısı dava edilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, fazladan ve yersiz ödendiği iddia edilerek davacı adına borç çıkarılan tutarların rızaen geri ödenmesini, aksi takdirde tahsilat işlemi yapılacağı bilgisini içeren bildirim mahiyetindeki işlemin idari davaya konu olabilecek kesin ve icrai bir niteliği bulunmadığını belirtti.
İş arkadaşını darp eden kamu personeli 'memuriyetten' çıkarılabilir mi?

İş arkadaşını darp eden kamu personeli 'memuriyetten' çıkarılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, iş arkadaşını darbeden memurun Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasını hukuka aykırı buldu.
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
Genel sekreterin görevden alınmasında 'yetkide paralellik' ilkesinin önemi!

Genel sekreterin görevden alınmasında 'yetkide paralellik' ilkesinin önemi!

Bölge İdare Mahkemesi, üniversite genel sekreterinin görevinden alınmasında atamada usule uyularak Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir!
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak. 4 Şubat 2022.
'Turuncu Alarm' Verilen Ergene Nehri, Uzunköprü'de Taştı

'Turuncu Alarm' Verilen Ergene Nehri, Uzunköprü'de Taştı

Trakya'da etkili olan sağanak, Edirne ve Kırklareli'de taşkınlara neden oldu. Devlet Su İşleri (DSİ) 11'inci Bölge Müdürlüğü, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yükselen Ergene Nehri için 'turuncu alarm' verdi. Son 24 saatte debisi 7,5 kat artan Ergene, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yatağından taşarken, çevredeki tarım alanları da sular altında kaldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 923 sözleşmeli personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 923 sözleşmeli personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 923 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 Ocak 2022.
2022'de vizyona girecek en popüler yabancı diziler

2022'de vizyona girecek en popüler yabancı diziler

Fantastik yapımlardan süper kahramanlara izleyicilerin merakle beklediği onlarca dizi yeni yılda seyirciyle buluşmak üzere gün sayıyor. IMDb, 2022'de ekrana gelecek en popüler 10 diziyi sıraladı. İşte yeni yılın şimdiden en popolür yapımı olmayı başarmış dizileri...