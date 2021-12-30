Dolar ve avroda yükseliş sürüyor: Dolar 13,38 TL

Döviz kurlarında bu haftanın tamamında yukarı yönlü bir seyir hakim. Pazartesi gününün ardından dün de kurlar yüzde 6'nın üzerinde değerlenirken dolar/TL 12 lirayı euro/TL ise 14 lirayı aştı. Bu sabah hem dolar hem de euro da yüzde 1 civarı yukarı yönlü hareketler yaşanıyor. Dolar/TL 13,38'ı aşarken euro/TL 15 TL'nin üzerinde.

Saat 9:30 itibariyle döviz fiyatları:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 13,3040 13,3050 Avro 15,0450 15,0460 Sterlin 17,8690 17,9590 ANKARA



ABD Doları 13,2750 13,3350 Avro 15,0060 15,0760 Sterlin 17,7790 17,9790

Bakan Nebati: Dolardaki artış kurun doğal salınımı

CNN Türk canlı yayınında kurdaki son hareketi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında. Radikal düşüşten sonra salınımlarla kur normale dönecek. Piyasayı izliyoruz, ikaz ediyoruz, sonra gereğini yapıyoruz" yorumunu yaptı.

Asya piyasalarında sınırlı yükselişler var

Asya'da yatırımcıların gündeminde Omicron varyantına ilişkin gelişmeler yer alıyor. Endeksler ağırlıklı olarak sınırlı kazanımda Asya Pasifik Bölgesi'nde hisse senetleri Perşembe günkü işlemlerde çoğunlukla alış ağırlıklı seyretti. Çin ana karasında Shenzen ve Şanghay Bileşik endeksleri hafif artış kaydetti. Japonya'da Nikkei 225 düştü, Topix Endeksi ise yatay seyretti. Güney Kore'nin Kospi endeksi yataya yakın pozitif seyretti.