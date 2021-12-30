Faciaya davetiye çıkaran asistan!

ABD merkezli teknoloji devi Amazon'un yapay zeka destekli sanal asistanı Alexa, 10 yaşındaki bir kız çocuğundan yarı takılı bir fişin uçlarına bozuk parayla dokunmasını isteyerek büyük bir skandala imza attı. BBC'nin haberine göre, tanımlandığı cihazda kullanıcının talimatlarıyla istenilen eylemleri gerçekleştiren sanal asistan Alexa, çocuğa yaklaşık bir yıl önce TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında yayılan söz konusu tehlikeli "meydan okumayı" önerdi.

MEYDAN OKUMAYMIŞ

Twitter'da yaşadıklarını anlatan çocuğun annesi Kristin Livdahl, "YouTube'da bir beden eğitimi öğretmeninden, ayağınızdaki bir ayakkabıya uzanmak ve yuvarlanmak gibi bazı fiziksel meydan okumalar izleyip, bunları yapıyorduk. Kızım bir tane daha yapmak istediğinde Amazon Echo (akıllı hoparlör) asistanı Alexa, internette bulduğu bir meydan okumaya önerdi" dedi. Asistanın "Bir telefon şarj cihazını prizin yarısına kadar takın, ardından açıktaki uçlara bozuk para ile dokunun" dediğini aktaran Livdahl, "Hayır, Alexa, Hayır!" diye bağırarak duruma müdahale ettiğini belirtti.

HEMEN GÜNCELLEDİLER

Elektrik çarpması ve yangın gibi olası facialara neden olabilecek olayın ardından Amazon, BBC'ye asistanın gelecekte böyle bir aktivite önermesini önleyecek şekilde Alexa'yı güncellediklerini söyledi. Amazon yaptığı açıklamada, "Hatanın farkına varır varmaz, düzeltmek için hızla harekete geçtik. Müşteri güveni, yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor ve Alexa, müşterilere doğru, alakalı ve yardımcı bilgiler sağlamak için tasarlandı" ifadelerini kullandı.