Yüksek kira ve asgari ücret sağlığı vurdu

Ödenekleri her yıl memur maaş zammı kadar artırılan Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) döviz yüzünden aşırı zamlanan tıbbi sarf malzemeleri, yüksek kira artışları ve yeni asgari ücret zammı nedeniyle mali krizin pençesine düştü. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, cari gider ödemelerinin asgari ücret ve kira zamları kadar yükseltilmemesi halinde ASM'lerde maaşları hekimler tarafından ödenen birçok hemşire ve temizlik görevlisinin zorunlu olarak işten çıkarılacağını, sağlık hizmetlerinin aksayacağını bildirdi. Dr. Uğur, birçok ASM'de şimdiden personel çıkarmaların başladığını açıkladı. Dr. Uğur, ASM'lerin her yıl memur zammı oranında artırılan cari gider ödenekleriyle faaliyetlerini yürüttüğünü, giderler arttıkça aradaki farkın hekimlerin cebinden çıktığını, hekimlerin yoksullaştığını söyledi.

Dr. Derya Uğur

ÖDENEKLER YETMİYOR

Özellikle bu yıl yaşanan aşırı hayat pahalılığının ASM'lerdeki sağlık hizmetlerini tehlikeye düşürdüğünü belirten Dr. Derya Uğur şunları söyledi: "Bakanlıktan gelen ödeneklerle ASM'lerin elektrik, doğalgaz, her türlü tıbbi malzeme, temizlik, kira ödemeleri ve personel ödemeleri yapılmaktadır. Zamlar yüzünden maliyetler arttıkça halka sunulan sağlık hizmeti zorlaşıyor. ASM'lerin büyük bölümü ödenekleriyle kira ödüyor. Kira ülke genelinde yüzde 40, İstanbul'da yüzde 78.8, Ankara'da yüzde 62, İzmir'de yüzde 50 arttı."

FATURALAR KABARDI

Uğur, aynı şekilde elektrik, su, doğalgaz zamlarıyla dövizdeki artıştan aşırı etkilenen tıbbı sarf malzemeleri ve temizlik malzemelerinin de sınırlı ödeneklerin tükenmesine yol açtığını belirtti.

Sağlık hizmetleri tehlikeye girdi

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, ASM'lerde memur olmayan ve maaşları hekimler tarafından ödenen 12 bin civarında personel çalıştığını söyledi.

Hastalara iğne, pansuman veya serum yapan hemşire ve ebelerle ASM'lerin temizlik ve benzeri işlerini bu personelin yaptığını belirten Dr. Uğur, "Ödeneklerle bir taraftan bina giderlerini, bir taraftan sağlık araç ve gereçlerini, bir taraftan temizlik malzemelerini, bir taraftan da personelin maaş, vergi ve SSK primini ödüyoruz. Asgari ücret zammını karşılayamayacağını düşünen birçok ASM'de işten çıkarmalar başladı. 12 bin sağlıkçının işi ile halkın beklediği sağlık hizmetleri tehlikeye girdi" diye konuştu.