Kabe ve Mescid-i Nebevi'de sosyal mesafe geri getirildi
Suudi Arabistan, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de sosyal mesafenin yeniden uygulanmaya başlanacağını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Aralık 2021 09:36
Suudi Arabistan, 15 Ekim'de COVID-19 kısıtlamalarını hafifletme çerçevesinde Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin vereceğini duyurmuştu.
Ülkenin resmi ajansı SPA'nın haberine göre, vakalarda görülen artış sonrasında kutsal mekanlara yeniden kısıtlama getirildi.
Karar gereği Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de sosyal mesafe uygulanacak.
Suudi Arabistan'da COVID-19 salgınında bugüne kadar 8 bin 874 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı da 554 bin 665'e ulaştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız