Evlerde hırsızlık yaptı, çaldığı eşyaları spotçuya satarken yakalandı
Konya'da 3 evden hırsızlık yapan zanlı, çaldığı eşyayı spotçuya satarken yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Aralık 2021 10:12
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı mahallelerdeki hırsızlık olaylarının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesi Telafer ve Alakova mahallelerinden 3 televizyon ve bir silah çalan zanlının, hırsızlıktan 11 kaydı bulunan R.Ç. olduğunu tespit etti.
Polis ekipleri, takibe aldıkları şüpheliyi çalıntı malzemeleri Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki spotçuya sattığı sırada gözaltına aldı.
Zanlının spotçuya sattığı 5 televizyon ve 3 tablete el konuldu.
İş yeri sahibi A.Ş'ye hırsızlık malı satın almak suçundan işlem yapıldı.
Zanlı R.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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