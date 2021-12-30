CHP'li Özgür Özel, 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef aldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an Kursları için açıklamalar yapmış, skandal ifadeler kullanarak Diyanet'in okul öncesi eğitimi için Ortaçağ zihniyetine yöneldiğini ifade etmişti.

CHP'Lİ ÖZEL 4-6 YAŞ KUR'AN KURSU EĞİTİMİ İÇİN "ORTAÇAĞ ZİHNİYETİ" DEDİ

Özel şu ifadeleri kullanmıştı: "Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla, orada işte bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var."

DİYANET BASIN MÜŞAVİRİ BURAK ORHAN: "28 ŞUBAT'TAKİ FABRİKA AYARLARINIZA GERİ DÖNDÜĞÜNÜZÜ DÜŞÜNECEĞİM!"

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, CHP'li Özgür Özel'in ifadeleri sonrası sosyal medyadan açıklama yaparak Özel'e tepki gösterdi. Orhan şu ifadeleri kullandı: "4-6 yaş Kur'an Kursları Ortaçağ düşüncesiymiş. Umarım dil sürçmesidir. Yoksa 28 Şubat'taki fabrika ayarlarınıza geri döndüğünüzü düşüneceğim!"

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI, İŞTE O TEPKİLER:

"SİZİN KARANLIĞINIZ, İYİ AHLAK VE MANEVİYATLA YETİŞEN GENÇLERİN TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜÇLÜ VE AYDINLIK KILMASINI DURDURAMAYACAK!"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: "Ortaçağ zihniyeti, kendisi gibi inanmayan gençleri küçümseyen çirkinliktir. Ortaçağ zihniyeti, kendi milletinin değerlerini hor görmek, ötekileştirmektir. Sizin karanlığınız, iyi ahlak ve maneviyatla yetişen gençlerin Türkiye'yi daha güçlü ve aydınlık kılmasını durduramayacak!"

"SEKÜLER DOGMATİK EZBERLERDEN VAZGEÇEMİYORLAR!"

UMED Başkanı Aslan Değirmenci: "Batıda din dersi anaokulu ve ilkokulların ilk sınıfından itibaren eğitim sistemi içerisinde anayasal referansı olan bir derstir. Biri bunu Özgür Özel'e anlatsın diyeceğim ama kendisinin derdi başka! Seküler dogmatik ezberlerden vazgeçemiyorlar!"

"KONUŞAN BİZZAT ORTAÇAĞ'IN VÜCUT BULMUŞ HALİ"

Gazeteci Erem Şentürk: "Konuşan bizzat Ortaçağ'ın vücut bulmuş hali. Engizisyon böyle konuşuyor, böyle saldırıyor ve yine aynı böyle yalan söylüyordu. "Muasır medeniyet" diye peşinden süründükleri Avrupa'da din eğitimi kreşlerde başlıyor. Dinsiz imansız sürüngenliğin askerleri sömürgelerde yetişiyor."

"TAM DA BU YÜZDEN KİNİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ!"

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter: "İslam'ı, Kuran'ı öğretmek Ortaçağ zihniyeti öyle mi! Sen Ortaçağ karanlığının sahibi Batı'nın geç kalmış kötü, iğrenç ve rezil bir taklitçisisin ey zavallı!! Tam da bunun için size kin duyuyoruz işte! Tam da bu yüzden kinimize sahip çıkacağız!"

"ORTA ÇAĞ" DİYE KARALADIKLARI YALNIZCA "İSLAM DİNİ"DİR. BAŞKA DİNLERE YA DA ATEİZME LAF ETMEZLER"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç: "CHP zihniyeti değişmez. Bırakalım tek parti dönemini daha düne kadar 28 Şubat postmodern darbesi ile birlikte 13 yaşından önce Kur'an öğrenmeyi yasaklayan bir zihniyettir bunlar. "Orta çağ" diye karaladıkları yalnızca "İslam dini"dir. Başka dinlere ya da ateizme laf etmezler."

"ERBAŞ HOCAMIZLA BİRLİKTE GURURLA ÇALIŞTIM"

Adil Elzerey: "4-6 yaş Kur'an Kurslarının açılması çalışmalarında, bir #28Şubat zulmü olan Yaz Kur'an kurlarına kayıtlarda 5. Sınıf şartının kaldırılmasında dönemin EHGM bugünün Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızla birlikte gururla çalıştım. Vatanıma ve evlatlarımıza helal olsun."

"CHP, DEĞİŞMEDİ VE ASLA DEĞİŞMEZ"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, çocuklar için açılan Kur'an kurslarına "Orta çağ zihniyeti" dedi ve Diyanet'e saldırdı. CHP, değişmedi ve asla değişmez..."

"DİN EĞİTİMİYLE SORUNUNUZ MU VAR?"

Gazeteci Betül Soysal Bozdoğan: "Sayın Özgür Özel, Din eğitimiyle sorununuz mu var? Bir vatandaş olarak Diyanet'i destekliyorum. İktidar olma ihtimaliniz oluşursa; dini değerler eğitimini ilkokul öncesine yasaklayacak mısınız? Not: "Ortaçağ zihniyeti" sözünüzü kınıyorum. Toplumdan özür dilemelisiniz."

"CHP İÇİN İSLAM, "ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ-GERİCİLİK" DEMEK!"

Gazeteci Tayyar Tezcan: "CHP için İslam, "Orta Çağ zihniyeti-gericilik" demek! Batı'da çocuklara Hristiyanlık/din dersi zorunlu. Bu laikçiler atomu parçalayıp, yapay zekayı keşfedip, İHA-SİHA yapacaklardı da çocukların din dersi mi engelledi? 80 yıldır heykel dikmekten başka ne yaptınız bi deyin hele?."

"ÇUKURLUĞUN BİR GÖSTERGESİDİR"

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan: "Çocuklara okul öncesi verilen din eğitimini " ortaçağ zihniyeti " olarak görmek, çukurluğun bir göstergesidir. Aziz Milletimizin inancına olan bakışınızın değişmediğini ve değişmeyeceğini biliyorduk, itiraf etmiş oldunuz."

Fatma Damla Kayayerli