Nedim Şener ile Murat Ongun'un canlı yayın tartışması
Haber Global canlı yayınında gazeteci Nedim Şener ile İBB Sözcüsü Murat Ongun arasında "PKK'lı teröristlerin ailelerine İBB kartları" tartışması devam etti. Gazeteci Nedim Şener'in, önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yardım kartlarının etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin ailelerine dağıtıldığı iddiasına, İBB Sözcüsü Murat Ongun yanıt vermişti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Aralık 2021 10:23
Canlı yayınına konuk olan Nedim Şener, İBB ile terör örgütü PKK arasında kurulan ilişkiyi anlatmıştı.
Bugün de Haber Global'e konuk olan Nedim Şener ile Murat Ongun, bir kez daha aynı konu üzerinden münakaşaya girişti.
'BELEDİYEDEN HABERSİZSİN, İMAMOĞLU'NU KANDIRIYORSUN'
Nedim Şener şunları söyledi:
Belediyeden bu kadar habersizsin, algı yaratmak yok, İBB çalışıyor, Twitter hesabından trollere yedirmek yok. belediyeden gelmiş evraktan habersizsin, İmamoğlu'na çok büyük zarar veriyorsun. Kandırıyorsun adamı.
İddianamedeki iddialara cevap versin, benim adımı her andığında cevabı yapıştırırım. Sağa sola laf yetiştirme. Adam gibi belediyeyi yönet.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız