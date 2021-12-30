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Çanakkale Boğazı dev gemilerin geçişi nedeniyle tek yönlü kapatıldı

Çanakkale Boğazı, 6 büyük geminin geçişinden dolayı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Aralık 2021 10:51
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Çanakkale Boğazı dev gemilerin geçişi nedeniyle tek yönlü kapatıldı

Boğaz geçiş planlaması kapsamında, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) tarafından kuzeyden güneye seyredecek konteyner gemileri ve tankerler için hazırlık yapıldı.

Buna göre, Panama bayraklı 3, Bahama Adaları, Nijerya ve Almanya bayraklı birer gemi için boğaz tek yönlü kapatılarak önlem alındı.

En küçüğü 277, en büyüğü 399 metre boya sahip 6 geminin geçişlerini tamamlamasının ardından boğaz trafiğinin saat 18.00'de normale dönmesi planlanıyor.

Gemiler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait römorkörler refakatinde gerçekleştirecek.

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