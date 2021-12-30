Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı

Mülakat konusunda 'Danıştay kararı' iddia edilmişti...MEB yalanladı
Mülakat konusunda 'Danıştay kararı' iddia edilmişti...MEB yalanladı
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
10 soruda 'Altın hesaplarının vadeli TL mevduat hesaplarına dönüştürülmesi'
10 soruda 'Altın hesaplarının vadeli TL mevduat hesaplarına dönüştürülmesi'
5 bin lira üzerindeki 'sıfır' ve 'yenilenmiş' telefonlara taksit imkanı
5 bin lira üzerindeki 'sıfır' ve 'yenilenmiş' telefonlara taksit imkanı
'Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bakan Özer açıkladı
'Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bakan Özer açıkladı
Dolar ve avroda yükseliş sürüyor: Dolar 13,38 TL
Dolar ve avroda yükseliş sürüyor: Dolar 13,38 TL
MEB'den ders ve ek ders saatlerine dair kararda değişiklik
MEB'den ders ve ek ders saatlerine dair kararda değişiklik
6 Kamu kurumu 639 personel almak için ilana çıktı
6 Kamu kurumu 639 personel almak için ilana çıktı
MEB'den öğretmen atamalarındaki sözlü sınav sürecine ilişkin açıklama
MEB'den öğretmen atamalarındaki sözlü sınav sürecine ilişkin açıklama
Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? Akaryakıt fiyatları düşer mi?
Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? Akaryakıt fiyatları düşer mi?
Üniversitelerde 'online eğitime' dönüş
Üniversitelerde 'online eğitime' dönüş
Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin liraya çıktı
Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin liraya çıktı
Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz
Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz
Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar!
Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar!
Rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi müdürü tutuklandı
Rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi müdürü tutuklandı
Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
Kılıçdaroğlu, Bakan Mahmut Özer'den randevu talep etti
Kılıçdaroğlu, Bakan Mahmut Özer'den randevu talep etti
'Son haftada günlük vaka sayılarında artış belirginleşmiştir'
'Son haftada günlük vaka sayılarında artış belirginleşmiştir'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Nebati:'Döviz gidiyor' diyene dava açın
Bakan Nebati:'Döviz gidiyor' diyene dava açın
Elitaş: Ortak kanaatimiz; bir an önce yasanın çıkarılması
Elitaş: Ortak kanaatimiz; bir an önce yasanın çıkarılması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TURKOVAC aşısı oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TURKOVAC aşısı oldu
Yardımcı kaynak kitapların dağıtımına başlandı
Yardımcı kaynak kitapların dağıtımına başlandı
'Başkan seçilirsem Vali'yi getireceğim' dedi, vali ziyarete geldi
'Başkan seçilirsem Vali'yi getireceğim' dedi, vali ziyarete geldi
Antalya'nın 3 ilçesinde hamile ve engelli personele 1 gün idari izin
Antalya'nın 3 ilçesinde hamile ve engelli personele 1 gün idari izin
42 yaşındaki felsefe öğretmeni evinde ölü bulundu
42 yaşındaki felsefe öğretmeni evinde ölü bulundu
Gram altın bir günde yüzde 9 arttı
Gram altın bir günde yüzde 9 arttı
'Yasak aşk' iddiası ile işten atılan infaz koruma memuru ile ilgili sürpriz karar!
'Yasak aşk' iddiası ile işten atılan infaz koruma memuru ile ilgili sürpriz karar!
Kripto paraya yasal çerçeve geliyor
Kripto paraya yasal çerçeve geliyor
Turkovac aşısında randevular haftaya başlayacak
Turkovac aşısında randevular haftaya başlayacak
2021'de yargıda hangi reformlar yapıldı?
2021'de yargıda hangi reformlar yapıldı?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit:- "Belki de farklı aşıların saklanma zorluklarının da üstesinden gelebilecek, dünyanın belki birçok ülkesine de umut olabilecek bir aşıdan bahsediyoruz. TURKOVAC da hatırlatma dozu olarak kullanılabilecek şekilde sistemde tanımlanmış" İlk doz aşısını TURKOVAC olan 40 yaşındaki Mehmet Ali Kızıldağ, "Türk hekimlerimize fazlasıyla da itimat ettiğimizden dolayı bugüne kadar bekledik. Vatanımıza, milletimize, tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Aralık 2021 10:51
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı.

Yaygın kullanımına başlanan TURKOVAC aşısı, Ankara Şehir Hastanesinin Genel Hastane bölümünde de uygulanıyor.

Acil kullanım onayı alan ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisinde üretilmeye başlanan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın İstanbul'a ilk sevkiyatının dün yapılmasının ardından, şehir hastanelerine dağıtımı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün yaptığı açıklamada, TURKOVAC'ın bugünden itibaren şehir hastanelerinde uygulanacağını bildirmişti.

Bu kapsamda, randevu aldıkları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, aşı polikliniğinin önünde sıra oluşturdu.

- "Aşımıza güveniyoruz"

İlk doz aşısını TURKOVAC olan 40 yaşındaki Mehmet Ali Kızıldağ, bütün riskleri alarak bugünü beklediğini söyledi.

Kızıldağ, "Türk hekimlerimize fazlasıyla da itimat ettiğimizden dolayı bugüne kadar bekledik. Çok şükür bugün de aşımızı olduk. Vatanımıza, milletimize, tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bütün emeği geçen Sağlık Bakanımıza, hepsine tek tek teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Herkesi aşı olmaya davet eden Kızıldağ, "Gece 24.00'te randevu aldık. İşimizi gücümüzü bıraktık geldik." dedi.

45 yaşındaki Halil Çebi, "Biz devletimize güveniyoruz. Aşımıza da güveniyoruz. Herkes devletine güvenip gelip aşısını olsun. İnşallah bu pandemiyi de bu şekilde atlatalım." ifadelerini kullandı.

İki doz BioNTech aşısının ardından hatırlatma dozu olarak TURKOVAC'ı tercih eden 56 yaşındaki Ömer Lütfi Kızıloğlak, bir süredir yerli aşıyı beklediğini dile getirdi. Kızıloğlak, "Yerli olduğu için güvencemiz var. Kendi aşımız varken, herkese onu tavsiye ederim." şeklinde konuştu.

72 yaşındaki Mehmet Somalı, iki doz BioNTech aşısı olduğunu belirterek, "Üçüncü aşıyı, akşam Sağlık Bakanımız aşı olurken televizyonda seyrettim. Zaten uzun zamandan beri bekliyordum TURKOVAC aşısını. Kendi hocalarımız, profesörlerimiz, doktorlarımız bu aşıyı ürettiler. Bu aşıyı arzu ederek, koşarak geldim. İlk önce yaptırayım istedim." dedi.

Yerli aşının uygulamaya girmesinden duyduğu mutluluğu ve memnuniyeti vurgulayan Somalı, bütün Türk milletine bu aşıyı olmalarını tavsiye etti.

- "Dünyanın birçok ülkesine de umut olabilecek bir aşı"

KAPAT [X]

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, TURKOVAC aşısının uygulanmaya başlamasının Türkiye için bir gurur günü olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yiyit, salgın gibi ilerleyen süreçte neyin ne olacağının bilinmediği bir bilinmezliğe yürünen ortamda, bir ülkenin elinde kendi aşısının olmasının her zaman güven vesilesi olduğunu belirtti.

TURKOVAC'ın inaktif bir virüs aşısı olduğunu hatırlatan Yiyit, şunları kaydetti:

"Bu ne demek? Virüsün zayıflatılmış hali var içinde. Çocukluk aşılarından bugüne bildiğimiz teknolojiden bahsediyoruz. 2 ile 8 derece aralığında yani buzdolabı şartlarında saklanabilecek bir aşıdan bahsediyoruz. Bu başka bir kazanımı getirecek aslında. Şu an dünyanın birçok ülkesinde belki eksi 70 şartlarını sağlamak mümkün olmayabilir. Ama bu aşıyı (TURKOVAC) çok rahat, taşıma çantalarıyla ve standart buzdolaplarıyla çok uzun süre saklayabilirsiniz, transfer edebilirsiniz. Belki de farklı aşıların saklanma zorluklarının da üstesinden gelebilecek, dünyanın belki birçok ülkesine de umut olabilecek bir aşıdan bahsediyoruz. İnsanlık adına iyi bir başlangıç oldu bugün diye düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Hatırlatma dozlarında heterojen aşılama diye bir durum söz konusu"

Nurettin Yiyit, TURKOVAC'ın hatırlatma dozu olarak da uygulanabildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Hatırlatma dozlarında heterojen aşılama diye bir durum söz konusu. Aşıların hepsi 2 doz olarak planlanmıştır. Akabinde gelen dozları bazen yanlış tanımlıyoruz, üçüncü doz dördüncü doz diye. Aslında onlar hatırlatma dozları. Nasıl ki hastalık geçtikten belli bir süre sonra bağışıklığınız düşüyor ve tekrar hasta olabiliyorsanız, aşı olduktan belli bir süre sonra da aşının koruyuculuğu düşüyor. Aynı hastalıkta olduğu gibi. Sonra onu hatırlatma dozlarıyla tekrar canlandırıyorsunuz. Bu hatırlatma dozlarında aslında farklı alternatif teknolojilerle üretilmiş aşıların önünü açtık. Yani, ilk olduğunuz aşının üzerine istediğiniz teknolojideki aşıyla devam edebiliyorsunuz. TURKOVAC da hatırlatma dozu olarak kullanılabilecek şekilde sistemde tanımlanmış."

- "Hatırlatma dozları mutlaka yapılmalı"

TURKOVAC'ın Omicron varyantına karşı etkinliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Yiyit, her varyantın ayrı bir dinamiği olduğunu ve her dalgada farklı aşılama şekilleriyle yol yürüdüklerini dile getirdi.

Bu dalgada artık hatırlatma dozlarının mutlaka yapılması gerektiğinin altını çizen Yiyit, şunları kaydetti:

"Çok hızlı bulaşabilen ve aşılara karşı hassasiyeti biraz düşük olan bir varyanttan bahsediyoruz. O yüzden yeni dalgada önemli olan bir önceki aşıdan en az 3 ay geçmiş olan vatandaşların bir an evvel hatırlatma dozlarının olması. Aşımız SinoVac ile benzer olduğu için onun oranlarından ve faz çalışmalarından etkili olduğunu biliyoruz. Ama Omicron için ne kadar etkili, bunu konuşmak için zaman lazım. Çünkü aşımız ve Omicron daha yeni bir araya geldiler. İlerleyen zamanlarda Omicron varyantı üzerindeki etkinlik oranını yapılacak çalışmalarla söyleyeceğiz. Ama eski tecrübelerimiz ve faz çalışmaları, etkili bir aşı olduğunu gösteriyor."

- "Dün açar açmaz 500 civarında randevu dolmuştu"

Prof. Dr. Nurettin Yiyit, yerli aşı için randevuların dün geç saatlerde tanımlanmasına rağmen randevuların bir çoğunun dolduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Hedefimiz 1000'li bir rakamdı. Bugün o rakam çok rahat oluşacak ve geçecek gibi duruyor. Çünkü dün açar açmaz 500 civarında randevu dolmuştu. Günlük hala randevu alınabiliyor. Milli ve yerli hassasiyetleri yüksek olan bir toplumuz. İşin içinde böyle yerlilik ve millilik bir araya geldiğinde, bir de aşının içinde Türk kelimesi geçince herhalde biraz daha gönülleri okşuyor. Biraz daha insanları teşvik edici oluyor. Yetişkin nüfusumuzda yüzde 20 gibi hala aşı takvimi tamamlamamış bir nüfus var. İnşallah onların tamamlamasına vesile olur diyoruz."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Yılbaşında kar yağışı olacak mı?
Yılbaşında kar yağışı olacak mı?
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 850'nci gününde
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 850'nci gününde
Otomobil yayaların arasına daldı: 2 yaralı
Otomobil yayaların arasına daldı: 2 yaralı
Nedim Şener ile Murat Ongun'un canlı yayın tartışması
Nedim Şener ile Murat Ongun'un canlı yayın tartışması
Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Oğlum için çekilen filmi izlemek zor olacak
Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Oğlum için çekilen filmi izlemek zor olacak
Antalya'da sağanak etkili oluyor
Antalya'da sağanak etkili oluyor

Bu Habere Tepkiniz

Memuriyetten çıkarılma kararını mahkemede iptal ettiren 'emeklilerle' ilgili kritik karar!
Memuriyetten çıkarılma kararını mahkemede iptal ettiren 'emeklilerle' ilgili kritik karar!
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis memuru olarak görev yapmakta iken memuriyetine son verilen davacı tarafından, lehine verilen yargı kararları gereği yeniden atanma istemiyle yapılan başvurunun 'emekli olduğu' gerekçesi ile reddedilmesinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Ders ve ek ders saatlerine dair kararda neler değişti?
Ders ve ek ders saatlerine dair kararda neler değişti?
MEB, Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklikler yaptı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlerin 'kulüp danışmanlığı' için ek ders ücreti ödenir mi?
Öğretmenlerin 'kulüp danışmanlığı' için ek ders ücreti ödenir mi?
Danıştay 12. Dairesi, Öğretmenler Kurulunca "... Kulübüne" danışman olarak görevlendirilen sınıf öğretmenine haftalık ilave 2 saatlik ek ders ücretinin ödenmemesini hukuka uygun buldu.
Öğretmen adayları neden elendiklerini öğrenme hakkına sahip olmalı!
Öğretmen adayları neden elendiklerini öğrenme hakkına sahip olmalı!
Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçlarında uygulanan gayri resmi güvenlik soruşturması adayların yargısal süreç izleme hakkını dahi elinden almaktadır
Zabıta ve itfaiye müdürü atamaları ile ilgili kritik düzenleme
Zabıta ve itfaiye müdürü atamaları ile ilgili kritik düzenleme
Zabıta ve itfaiye atamalarında 2 yıl detayı
Uzman erbaşlar hangi statüden emekli olur?
Uzman erbaşlar hangi statüden emekli olur?
Sigortalı hizmeti olan uzman erbaş nasıl emekli olabilir?
Fazladan yapılan ödemelere yönelik geri istem yazısı dava edilebilir mi?
Fazladan yapılan ödemelere yönelik geri istem yazısı dava edilebilir mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, fazladan ve yersiz ödendiği iddia edilerek davacı adına borç çıkarılan tutarların rızaen geri ödenmesini, aksi takdirde tahsilat işlemi yapılacağı bilgisini içeren bildirim mahiyetindeki işlemin idari davaya konu olabilecek kesin ve icrai bir niteliği bulunmadığını belirtti.
İş arkadaşını darp eden kamu personeli 'memuriyetten' çıkarılabilir mi?
İş arkadaşını darp eden kamu personeli 'memuriyetten' çıkarılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, iş arkadaşını darbeden memurun Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasını hukuka aykırı buldu.
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
Genel sekreterin görevden alınmasında 'yetkide paralellik' ilkesinin önemi!
Genel sekreterin görevden alınmasında 'yetkide paralellik' ilkesinin önemi!
Bölge İdare Mahkemesi, üniversite genel sekreterinin görevinden alınmasında atamada usule uyularak Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir!
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak. 4 Şubat 2022.
Diyanet'ten piyango bileti fetvası: Almak caiz değildir
Diyanet'ten piyango bileti fetvası: Almak caiz değildir
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en üst danışma kurulu olan Din İşleri Yüksek Kurulu, yılbaşına sayılı günler kala eski fetvaları gündeme getirirken yeni sorulara da yanıtlar verdi. Milli Piyango başta olmak üzere çeşitli konularda daha önce verilen fetvalar, yeniden gündeme getirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 923 sözleşmeli personel alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 923 sözleşmeli personel alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 923 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 Ocak 2022.
2022'de vizyona girecek en popüler yabancı diziler
2022'de vizyona girecek en popüler yabancı diziler
Fantastik yapımlardan süper kahramanlara izleyicilerin merakle beklediği onlarca dizi yeni yılda seyirciyle buluşmak üzere gün sayıyor. IMDb, 2022'de ekrana gelecek en popüler 10 diziyi sıraladı. İşte yeni yılın şimdiden en popolür yapımı olmayı başarmış dizileri...