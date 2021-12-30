10 soruda 'Altın hesaplarının vadeli TL mevduat hesaplarına dönüştürülmesi'

Altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin detaylar belli oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla döviz tevdiat hesaplarının (DTH) ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesine ilişkin destekler açıklanmıştı.

Bu kez altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verildi.

Söz konusu yeni desteğe ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:

- Soru 1: Altın hesaplarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü kimler yararlanabilecek?

Cevap: Yurt dışında işçi, serbest meslek müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler bu sistemden faydalanabilecek. Tüzel kişiler bu sisteme dahil olamayacak.

- Soru 2: Hesaplar hangi vadelerde açılabilecek?

Cevap: Hesaplar 3, 6 ve 12 aylık vadelerde olabilecek.

- Soru 3: Katılım bankaları da bu sisteme dahil olacak mı?

Cevap: Katılım bankaları da sisteme dahil olup, uygulama katılım bankacılığı esasları çerçevesinde işleyecektir

Soru 4: Hesaptan elde edilen getiri ne olacak?

Cevap: Vade sonuna kadar beklendiğinde, hesaba banka tarafından faiz işletilecek. Vadede altın fiyatı vade başına göre daha yüksek gerçekleşirse, faiz dışında kalan fark Merkez Bankasınca hesap sahibine ödenecek. Dolayısıyla vade sonuna kadar beklendiğinde hesap sahibi en az faiz düzeyinde getiriyi garanti etmiş olacak ve altın fiyatlarındaki düşüşten etkilenmeyecek, altın fiyatlarında artış olması halinde de bu artıştan faydalanmış olacaktır.

Katılım bankacılığında ise kar payı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenerek hesaplara eklenecektir. Vade sonunda hesap sahibinin katılma hesabına kar payı ilave edilecektir. Böylelikle katılma hesabı sahipleri altın fiyatlarındaki düşüşten etkilenmeyecek, altın fiyatlarında artış olması halinde bu artıştan katılım bankacılığı esasları çerçevesinde getiri elde edebilecektir.

- Soru 5: Vadeden önce hesaptan çekim yapılır mı?

Cevap: Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde ve çekim yapılan tarihte saat 11:00'de Merkez Bankasınca ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatının hesabın açıldığı tarihteki fiyattan yüksek olması durumunda, hesap sahibine herhangi bir fark ödenmeyecek. Çekim yapılan tarihte ilan edilen fiyatın hesabın açıldığı tarihteki fiyattan düşük olması durumunda ise hesap düşük olan fiyata göre güncellenerek hesap sahibine ödenecektir.

- Soru 6: Sisteme giriş için belli bir tarih var mı? Sisteme birden fazla giriş-çıkış olabilir mi?

Cevap: 28 Aralık'ta mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek. Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesapları, belirtilen destekten bir defaya mahsus faydalanabilecek. Bir hesap sahibi birden fazla hesap ile sisteme dahil olabilecek.

- Soru 7: Mevduat sahibi için faiz oranı, katılma hesabı sahibi için kar payı nasıl belirlenecek?

Cevap: Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (yüzde 14) altında olamayacak. Katılma hesabının kar payı getirisi vade sonunda katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenecektir.

- Soru 8: Bu ürüne geçiş için her bankaya başvurulabilecek mi?

Cevap: Sisteme dahil olan tüm bankalara başvuru yapılabilecek.

- Soru 9: Dönüşüm ve vade sonu fiyatları nedir?

Cevap: Altın hesaplarında bulunan altının Türk lirasına çevrildiği gün ve hesabında vadesinde saat 11:00'de Merkez Bankası tarafından ilan edilen 995/1000 veya 1000/1000 saflıktaki gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatlarıdır.

- Soru 10: Halihazırda altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının sisteme dahil olması için gerçek kişilerin başvuruda mı bulunması gerekecek, yoksa otomatik olarak geçiş yapılacak mı?

Cevap: Bireysel bankacılık işlemi olduğu için tasarruf sahibinin bankaya başvuru yapması gerekecek.