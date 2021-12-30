Otomobil yayaların arasına daldı: 2 yaralı

Diyanet'ten piyango bileti fetvası: Almak caiz değildir

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en üst danışma kurulu olan Din İşleri Yüksek Kurulu, yılbaşına sayılı günler kala eski fetvaları gündeme getirirken yeni sorulara da yanıtlar verdi. Milli Piyango başta olmak üzere çeşitli konularda daha önce verilen fetvalar, yeniden gündeme getirildi.