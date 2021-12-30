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Dövizdeki düşüş tüketiciye fahiş fiyat iadesinin yolunu açtı

Yüksek döviz kuru nedeniyle fahiş fiyatlardan mağdur olan tüketiciler, indirilmiş etiketlerle satın aldıkları ürünlerdeki ücret farkının iadesini talep edebilir. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketici 10 bin liraya aldığı bir beyaz eşyayı bir hafta sonra 7 bin liraya düştüğünü görürse tüketici haklarını kullanabilir. Tüketici 14 gün içerisinde malın fiyatının düştüğünü belgeleyip faturasıyla birlikte Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabilir" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 30 Aralık 2021 11:22
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Döviz kurunun daha da çok yükseleceğini düşünerek telefon aldığını söyleyen fahiş fiyat mağduru ise İlayda Çevik ise "10 bin liraya aldığım telefon şu anda 7 bin liraya düştü. Çok kötü hissediyorum. Şu an çok büyük bir zarar içindeyim. İade etme hakkım olursa telefonu iade etmek isterim" diye konuştu.

Dövizdeki dalgalanma nedeniyle fahiş fiyat mağduru olan tüketiciler daha önce aldıkları ürünlerin şu an indirimli etiket üzerinden satıldığını belgelerse ürünü iadesi talep edebilir. Fahiş fiyat mağduru Melek Sevimtekin, "Dolar yükselirken mont almam gerekiyordu. Fiyatlar daha fazla artmadan mont aldım. Sonradan düşüş olunca aldığıma pişman oldum. Keşke şimdi alsaydım. Çünkü o parayla kendime sweatshirt'de alabilirdim. İade hakkımın olduğunu biliyorum ve bu hakkımı kullanmayı düşünüyorum" dedi.

"14 GÜN GEÇMEDİYSE ALDIĞIM KAHVE MAKİNESİNİ HEMEN İADE EDECEĞİM"

Fahiş fiyata kahve makinesi aldığını söyleyen İkra Çelik, "Geçen günlerde kahve makinesi aldım. Döviz kuru arttığı için yüksek bir fiyata aldım. Ancak şu an döviz kuru düşmeye başladı. Ben de yaklaşık 300 liralık zarar etmiş oldum. Kahve makinesini bin liraya aldım şu an 700 liraya düşmüş. 300 liralık kaybımın olmasına üzüldüm. 14 gün içinde iade edildiğimi bilmiyorum. Bunu öğrendiğim iyi oldu. 14 gün geçmediyse aldığım kahve makinesini hemen iade edeceğim. Neden 300 lira zararım olsun ki" diye konuştu.

"10 BİN LİRAYA ALDIĞIM TELEFON ŞU ANDA 7 BİN LİRAYA DÜŞTÜ"

Banu Özkan, "Eşyalarımızı yenilemek istiyorduk ve yeniledik. Çünkü döviz kurunun daha artma durumu vardı. Ancak şu an görüyoruz ki daha çok zarara uğradık. Döviz kuru birden düşünce bizim yaptığımız ödeme çok fazla oldu. Şu an o verdiğimiz paranın dönüşü olur mu? bilmiyorum. Yaklaşık 15- 20 bin lira zararım var" dedi. İlayda Çevik ise "Döviz kuru daha çok yükselmeden telefon aldım. Ancak şu 3 bin lira zarara uğradım. 10 bin liraya aldığım telefon şu anda 7 bin liraya düştü. Çok kötü hissediyorum. Çevremdekiler döviz kurunun daha çok yükseleceğini söyledi ben de elimdeki tüm parayla telefon aldım. Şu an çok büyük bir zarar içindeyim. İade etme hakkım olursa telefonu iade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

"TÜKETİCİLER ALDIKLARI ÜRÜNÜN 14 GÜN İÇERİSİNDE İADE EDEBİLİR"

Döviz kuru nedeniyle her şeye zam geldiğini söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Kurdaki dalgalanmaya paralel olarak yediğimiz, içtiğimiz ve tükettiğimiz her şeye zam geldi. Elektrik ve gıda ürünleri başta olmak üzere büyük zamlar yapıldı. Bu zamlar esnasında panikleyen bazı vatandaşlarımız tüketim ihtiyaçlarını sipariş etti. Dolar zirvedeyken daha da artacak endişesiyle sipariş verip ürün alan kişiler doların düşmesiyle kala kaldı. Mesela tüketicinin 18 bin liraya aldığı mal, 12 bin liraya düştü. Tüketiciler aldıkları ürünün tesliminden itibarıyla 14 gün içerisinde ürünü iade edebilir. Üstelik Mesafeli Sözleşme Yönetmeliği'ne göre kişinin malı kullanım kullanmış olması iade haklarını ihlal etmez" dedi.

Ağaoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Kişi 10 bin liraya aldığı bir beyaz eşyayı önümüzdeki hafta 7 bin liraya düştüğünü görürse tüketici haklarını kullanabilir. Tüketici malı yüksek fiyattan alır ve o ürünün fiyatını düştüğünü belgelerlerse faturasıyla birlikte fiyat farkını istemek için Tüketici Hakem Heyetine başvurabilir. Tüketici tartışmasız haklı çıkacaktır. Tüketicinin 14 gün içerisinde koşulsuz cayma hakkı vardır. Tüketicilerin yazılı başvuru yapmalarını öneriyorum. Tüketici Kanunu'na göre her durumda tüketici hakkıdır. Tüketici yeter ki haklarını bilsin. 14 gün dolmadan iadesini gerçekleştirsin."

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