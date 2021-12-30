Gaziantep'te banka soygunu girişimi engellendi
Güvenlik görevlisinin silahını alarak kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Aralık 2021 12:13
Gaziantep'te bankada soygun girişiminde bulunan şüpheli kaçtı.
Merkez Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'ndeki banka şubesine yüzünü atkıyla kapatarak giren zanlı, görevlilerden paraları istedi.
Bu sırada zanlı ile kendisine müdahale eden güvenlik görevlisi arasında arbede yaşandı.
Güvenlik görevlisinin silahını alarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Polis ekiplerinin banka şubesindeki incelemeleri devam ediyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız