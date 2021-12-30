Kamu müteahhitleri fiyat farkı ve tasfiye kararnamesi talep ediyor

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO üyesi kamu müteahhitleri, Başkan Baran'ı ziyaret ederek talep ve sorunlarını iletti.

Fiyat artışları nedeniyle taahhütlerini yerine getirememe riskiyle karşı karşıya olduklarını belirten ATO üyeleri, fiyat farkı ve tasfiyeye ilişkin kararnamenin bir an önce çıkartılmasını beklediklerini bildirdi. Müteahhitler, çıkartılması beklenen İlave Fiyat Farkı Kararnamesi ile tanınan şartlarla bile projelerini yürütemeyecek durumda olan firmalar için tasfiye ve devir hakkının da tanınması talebinde bulundu.

Baran da döviz kurunda gerçekleşen spekülatif artış nedeniyle ham madde fiyatlarının yükseldiğini, bu durumun inşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkilediğini ifade etti.

Kamuya iş yapan müteahhitlerin, ihaleye imza attıkları tarihteki malzeme fiyatlarıyla güncel fiyatlar arasında öngörülemeyen bir fark oluştuğuna dikkati çeken Baran, hükümetin konuyu takip ettiğini, yılbaşından sonra gündeme gelecek olan İlave Fiyat Farkı Kararnamesi ile firmaların yaşadığı kayıpların telafi edilebileceğini belirtti.

Baran, ATO üyelerinin meslek komiteleri aracılığıyla ilettikleri sektörel sorunları ve talepleri ilgili kurum ve kuruluşlara aktardıklarını bildirirken, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin gündemlerindeki konuların takipçisi olmaya devam ediyoruz. Kamuya iş yapan üyelerimiz de fiyat farkları nedeniyle sıkıntılı. Hükümetimiz, müteahhitlerin sıkıntılarının farkında, konuyla ilgili kararname çıkarmak üzere çalışmalar yürütülüyor. Bizim de talebimiz bu süreçte üyelerimizin de sorunlarının çözüleceği, devletin de başlattığı projeleri tamamlayabileceği, her iki tarafın da sonuçtan memnun olacağı bir çalışmadır."