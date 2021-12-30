Memurlar.net sordu Kılıçdaroğlu cevapladı: CHP'li belediyelerde mülakat kaldırılacak mı?

Bazı öğretmen adaylarının 'sözlü sınavda' aldıkları puanları sosyal medyada paylaşması ile birlikte, kamudaki işe alımlarda uygulanan mülakat sistemi yeniden kamuoyunun gündemine geldi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, öğretmen adaylarından gelen şikayetler üzerine Milli Eğitim Bakanı'ndan randevu istedi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, memurlar.net'in sorusu üzerine CHP'li belediyelerdeki mülakat sistemini değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 yılı değerlendirme toplantısı için memurlar.net'in de aralarında olduğu basın mensuplarını ağırladı. Toplantıda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, memurlar.net'in CHP'li belediyelerdeki mülakat sistemine ilişkin sorusunu da yanıtladı.



Soru: Memurluğa girişte, KPSS'nin dışında mülakat puanları da dikkate alınıyor. Yapılan mülakatlarda da haksızlık yapıldığı dile getiriliyor... CHP olarak bu konuda öncü olup, belediyelerinizde mülakatı kaldırmayı düşünüyor musunuz?



Cevap: İktidara geldiğimizde ilke olarak mülakatı kaldıracağımızı zaten dile getirmiştik. Bu konuda en ufak bir şüphemiz yok. Fakat bazı mesleklerde mülakat yapmak gerekiyor. Bunu da objektif kriterler ile yapacağız. Örneğin kamera kaydı alacağız.



Belediyelerde de objektif kriterler uyguluyoruz. Aldığımız personellerin uygulama sınavları oluyor bunları yapmamız gerekiyor. Bunu yaparken kimsenin hakkına girmiyoruz.