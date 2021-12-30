Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayınlandı
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi açıklandı. Alan değişikliği için başvurular 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Aralık 2021 14:47
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği için başvuruları, 7-11 Şubat arasında alınacak.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kadrolu öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayımlandı.
Buna göre, ön başvuruların sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022'de gerçekleştirilecek.
Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat'ta yapılacak.
Atamalar 1 Mart'ta, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran itibarıyla gerçekleştirilecek.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız