Merkez Bankası rezervlerinde gerileme sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerindeki hızlı gerileme devam ediyor.

TCMB verilerine göre, kur korumalı TL mevduat enstrümanın devreye girdiği 24 Aralık haftasında brüt rezervler 110,8 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta bu rakam 116,5 milyar olarak kaydedilmişti.

Net rezervler ise 12,2 milyar dolardan 8,6 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezervler 24 Aralık haftasında eksi 55,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta bu rakam eksi 46,7 milyar dolar olmuştu.

Kaynak:Bloomberg