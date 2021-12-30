5 üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı

Omicron varyantının yayılması nedeniyle birçok üniversite uzaktan eğitim kararı aldığını duyurdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı alınan yeni tedbirleri sosyal medya hesabından duyurdu. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, dün sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Son bir haftalık dönemde yerleşkelerimizdeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerimize Covid-19 pozitif vaka sayılarının hızla arttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle hastalığın yayılımını yavaşlatmak için tedbirler almaya ihtiyaç duyduk. Aldığımız tedbirler kapsamında 2021-2022 Güz Yarıyıl sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verilmiştir. Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek, sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ: TÜM DERSLER VE FİNAL SINAVLARI

Koç Üniversitesi de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 7 Ocak 2022'ye kadar tıp ve hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler dışında diğer tüm derslerin ve final sınavlarının uzaktan çevrimiçi yapılması kararı alındığını duyurmuştu. Boğaziçi Üniversitesi ise 4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini açıklamıştı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ: 4 OCAK TARİHİNE KADAR

Boğaziçi Üniversitesi 4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrim içi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin ileri tarihe erteleneceğini açıkladı.

Işık ve Acıbadem Üniversitesi ise uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.