FETÖ'nün 'Meksika imamı'na 22 yıla kadar hapis istendi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdiği ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Meksika imamı" olduğu belirtilen Osman Karaca'nın yargılandığı davada savcılık, sanığın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Karaca, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek mahkemeye sundu.

Okunan mütalaada, tutuklu sanık Osman Karaca'nın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanığın "uluslararası casusluk" suçundan ise beraatine hükmedilmesi istendi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Karaca ve avukatı, savunma için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mütalaaya karşı sanık ve avukatına süre verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Karaca'nın FETÖ'nün Kamboçya dış yapılanmasında yer alan Zaman International School'da okul müdürü olarak görev yaptığı ve sonrasında örgüt tarafından "Meksika ülke imamı" olarak görevlendirildiği anlatılıyor.

Osman Karaca'nın, Meksika'nın Meksiko şehrinde faaliyet yürüten, FETÖ'ye müzahir Türkiye Meksika Endüstri ve Ticaret Odası isimli derneğin faaliyetleri sırasında etkin bir şekilde öne çıktığı belirtilen iddianamede, bu derneğin örgüte müzahir TUSKON ile bağlantılı olduğu da vurgulanıyor.

İddianamede, Osman Karaca'nın örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya para yatırdığı ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığının anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, sanığın, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ile "uluslararası casusluk" suçlarından 16 yıldan 26 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Hakkında arama ve yakalama kararı olan Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonda Kamboçya'da yakalanmış ve 19 Ekim 2019'da Türkiye'ye getirilmişti. Karaca, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanmıştı.