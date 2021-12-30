BOTAŞ'tan 'personel ödüllendirmeleri' açıklaması: Objektif ve eşitlik ilkesine uygun
Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), yönerge kapsamında yürütülen personel ödüllendirmelerinin objektif ve eşitlik ilkesine uygun olduğunu belirtti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Aralık 2021 16:02
BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, kurum içi ödüllendirmelerle ilgili çeşitli platformlarda gerçeği yansıtmayan iddiaların ortaya atıldığı kaydedildi.
Söz konusu iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kuruluşumuzda, BOTAŞ Ödül Yönergesi kapsamında yapılan ödüllendirme uygulamaları objektif bir şekilde ve eşitlik ilkesine uygun olarak yapılmaktadır. Yönerge doğrultusunda gerçekleştirilen ödüllendirme süreciyle ilgili gerçek dışı ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik bahse konu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız