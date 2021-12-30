CZN Burak, Instagram'da rekor kırdı

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da birçok şubesi bulunan CZN Burak'ın profili Instagram'da rekor kırdı.

CZN Burak, 2021 yılında Instagram'da 275 milyon beğeni alarak, Türkiye'de birinci dünyada ise ilk 10 profil arasına girdi. Hayranlarına teşekkür eden Özdemir, "CZN farkıyla sizlerin destekleri ile 275 Milyon beğeni ile 2021 yılında Instagram'ın Türkiye'de en çok beğeni (like) alan, Dünyada ise ilk 10 profil arasındayız. Teşekkür ederiz" diye yazarak, kalp emojisi koydu.