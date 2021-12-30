Beyoğlu'ndaki 'midye ısmarlama' cinayeti davasında karar

Beyoğlu'nda bir kişinin ölümü, iki kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan "midye ısmarlama" kavgası nedeniyle 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Arteş Dağ ile tutuksuz sanıklar Okan Tav ve Özgür Çatalkaya katıldı. Maktul Ümit Tuncer'in yakınları da müdahil olarak duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada beyanı sorulan müdahiller, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Davanın karara bağlanacağı belirtilerek son sözü sorulan sanık Arteş Dağ, "Böyle bir olay olduğu için pişmanım, keşke olmasaydı. Kendimi korumak amaçlı, istemeyerek bir davranışta bulundum. Takdir mahkemenindir, tahliyemi talep ederim." dedi.

Sanık Okan Tav da kimseye zarar verme amacının olmadığını belirtirken, diğer sanık Özgür Çatalkaya ise beraatini istedi.

Kararında tutuklu sanık Arteş Dağ'ı "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak indirim uyguladığı sanığın cezasını 25 yıla düşürdü.

Heyet Dağ'ı ayrıca, diğer sanık Okan Tav'a yönelik, "hakaret" suçundan 2 ay 27 gün, sanık Özgür Çatalkaya'ya yönelik "basit yaralama" suçundan 5 ay ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 10 ay olmak üzere toplam 1 yıl 5 ay 27 gün hapse mahkum etti.

Sanıklardan Yusuf Mert Özgen'e "kasten öldürme" suçundan önce indirim uygulayarak müebbet hapis cezasını 8 yıl 4 aya indiren heyet, sanık Ozan Özdemir'e de aynı suçla alakalı 10 yıl hapis cezasını uygun gördü.

Heyet, sanıklar Okan Tav'ı, "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 15 gün hapisle cezalandırırken, sanık Özgür Çatalkaya hakkında ise "basit yaralama" suçundan beraat hükmü kurdu.

Mahkeme heyeti, aldıkları cezaya göre tutuksuz sanıklar Yusuf Mert Özgün ve Ozan Özdemir hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını da karara bağladı.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye yansıyan bilgilere göre, 1 kişinin ölümü 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olay Beyoğlu'nda, 13 Şubat 2020'de meydana geldi.

Sokakta midye yiyen Ümit Tuncer ile 2 arkadaşının yanına gelen Arteş Dağ ile arkadaşlarının, bu kişilere midye ısmarlama teklifinde bulunduğu ve Tuncer ile arkadaşlarının teklife sinirlenmesinin ardından iki grup arasında kavga çıktığı belirtilen iddianamede, yanındaki silahı çıkaran Dağ'ın, Tuncer'i vurduğu, hastaneye kaldırılan Tuncer'in hayatını kaybettiği anlatılıyor.

İddianamede, Arteş Dağ, Ozan Özdemir ve Yusuf Mert Özgen'in "kasten öldürme" suçundan, Okan Tuncer ve Özgür Çatalkaya'nın ise "silahla tehdit" suçundan cezalandırılması talep ediliyordu.