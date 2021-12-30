Apartmana giren hırsız kilimle kamufle oldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamufle olmak için kilimi vücuduna saran hırsız, girdiği apartmandan güvenlik kameraları ile bir bisiklet çaldı. Polis ekiplerinin hırsızı yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak : TRT
Eklenme : 30 Aralık 2021 17:13
Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir apartmana giren hırsız, tanınmamak için kilimi vücuduna sardı.
İçeride bulunan güvenlik kameralarını söken hırsız, bir bisikleti de alarak kayıplara karıştı.
Sabah güvenlik kameralarının ve bisikletin yerinde olmadığını fark eden bina sakinleri durumu polise bildirdi. Hırsızın binaya giriş görüntülerine ulaşan polis, kameralar çalındığı için çıkış görüntülerine ulaşamadı.
Polisin hırsızı yakalama çalışması sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız