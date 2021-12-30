AB, Türk fındığında kontrolü kaldırdı

AB, Türk fındığı ithalatında 2002 yılından bu yana uygulanan zorunlu aflatoksin kontrollerine son verdiğini duyurdu.

AB'nin 17 Aralık tarihli resmi gazetesinde yayımlanan tüzük değişikliğinde, "Türkiye menşeli fındık ve fındık mamullerinde, aflatoksin riskine yönelik AB gerekliliklerine sağlanan uyum seviyesinin yeterli olması ve bu çerçevede yükseltilmiş kontrol seviyesine artık ihtiyaç duyulmadığı" ifadelerine yer verildi.

Karar hem ihracatçı hem de üretici cephesinde sevinçle karşılandı.

'AFLATOKSİN DERDİ BİTTİ' GÖZÜYLE BAKMAMAMIZ LAZIM'

KFMİB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, Avrupa'nın kendi fındığını daha değerli kılması için aflatoksin konusunu çok önemsediklerini söyledi.

Gelişmenin önemine dikkat çeken Şenocak, "Başta üretici olmak üzere tüm paydaşların başarısı. Bundan sonra önemle, dikkatle, hep birlikte mecburi kontrollerin bitmesini lehimize çevireceğiz. Ancak konuya, mecburi kontroller sona erdi, aflatoksin derdi bitti gözüyle bakmamamız lazım" dedi.

"BUNDAN SONRA RASTGELE KONTROL OLACAK"

Fındıkta bundan sonra rastgele kontrol olacağını belirten Şenocak, "Zorunlu kontrol kalktı dediğimiz zaman, fındıktaki aflatoksin kontrolü kaldırıldığı gözüyle bakmamak lazım. Hem Avrupalı alıcılar hem bizler aflatoksin kontrollerimizi devam ettiriyoruz. Bundan sonra rastgele kontrol olacak. Bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi bundan sonra da sürdürmemiz lazım" diye konuştu.

Fındığın nemi seven bir ürün olmadığını, hem toplanma hem de depolanma aşamasındaki kuralları uygulamaya devam edilmesi gerektiğini belirten Şenocak, fındıkların naylon çuvallarda muhafaza edilmemesi, kurutma aşamasında havalandırılması gerektiğini, sıhhi depolarda bekletilmesi gerektiğini belirtti.

"REKABET GÜCÜMÜZ ARTACAK"

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ise Türk fındığının rekabet gücünün artacağını belirtti.

"Bu Türk fındığı ihracatçısı, sanayicisi ve üreticisi için hakikaten önemli bir karar" diyen Akça şöyle devam etti:

"İhracatta çok büyük sıkıntı yaşadığımız konu bertaraf edildi. Bununla birlikte rekabet gücümüz artacak, ürünümüz daha fazla Avrupa ülkeleri ile buluşturulacak."