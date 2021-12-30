Özel uçakta kokain taşınmasına ilişkin 7 şüpheli serbest

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Brezilya'da Türkiye merkezli ACM Airlines şirketine ait özel uçakta 1.3 ton kokain ele geçirilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheli serbest bırakıldı.

Brezilya'da ağustos ayında bir İspanyol tarafından kiralanan Türkiye merkezli ACM Airlines Özel Havacılık Şirketine ait TC-GVA numaralı jet tipi uçaktaki 24 bavulda bin 304 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan 7 şüpheliden N.Ö.B. ve F.R.B. serbest bırakılırken, şüpheli Ş.Ö. tutuklama, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, 5 şüphelinin tamamının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

- Olayın geçmişi

İspanya vatandaşı Angel Alberto Gonzalez Valdes tarafından kiralanan ve 4 Ağustos'ta Brezilya'dan Brüksel'e gitmek üzere yola çıkan ACM Airlines şirketine ait özel uçakta Fortaleza Uluslararası Havaalanında yapılan kontrolde 24 bavul içerisinde 1 ton 304 kilogram kokain bulunmuştu.

Bunun üzerine, Türk pilot V.D. ile yolcu Valdes gözaltına alınmış, Brezilya adli makamlarınca tutuklanan Valdes, yargılama aşamasında rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede 24 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 3 ay tutuklu kalan pilot V. D. ise yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edilmiş, bir süre sonra da hakkındaki suçlamalardan beraat etmişti.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Havalimanından 26 Aralık'ta Türkiye'ye giriş yapan şüpheli pilot V. D. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Başsavcılığın talimatı üzerine dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de ACM Airlines Özel Havacılık Şirketi yetkililerinden Ş.Ö ve L.Ö ile A.B.B, F.R.B, B.K.Ö. ve N.Ö.B'nin yakalanması için operasyon düzenlemişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden, emniyetteki işlemleri tamamlanan Türk pilot V.D Küçükçekmece Adliyesine sevk edilmişti.

V. D'nin ifadesinde, uyuşturucularla bir ilgisi olmadığını ve valizleri araması gereken kişilerin havalimanının güvenlik birimleri olduğunu savunduğu öğrenilmişti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, V. D'nin tutuklanmasına karar vermiş, M.Ö de soruşturma kapsamında sonradan gözaltına alınarak şüpheli sayısı 8'e yükselmişti.