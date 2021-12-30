Prof. Dr. Sebe: Metil alkolün 3-4 kaşığı dahi ölüme götürüyor

CB Finans Ofisi Başkanı: Kura daha erken müdahale edilebilirdi
CB Finans Ofisi Başkanı: Kura daha erken müdahale edilebilirdi
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Muavinle tartışıp, havaya ateş açan polis memuru açığa alındı
Muavinle tartışıp, havaya ateş açan polis memuru açığa alındı
Benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam
Benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam
Vaka sayısı 40 bine dayandı
Vaka sayısı 40 bine dayandı
Başkentte toplu taşımaya zam
Başkentte toplu taşımaya zam
2022 yılı 'Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı' ilan edildi
2022 yılı 'Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı' ilan edildi
İstanbul ve Ankara'da yılbaşı nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar
İstanbul ve Ankara'da yılbaşı nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar
2021-2022 BİLSEM kılavuzu yayımlandı
2021-2022 BİLSEM kılavuzu yayımlandı
AYM, hekimlik mesleğinin icrasının yasaklanmasını hak ihlali saydı
AYM, hekimlik mesleğinin icrasının yasaklanmasını hak ihlali saydı
THY: Bize bildirilmiş uçuş yasağı yok!
THY: Bize bildirilmiş uçuş yasağı yok!
5 üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
5 üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
Memurlar.net sordu Kılıçdaroğlu cevapladı: CHP'li belediyelerde mülakat kaldırılacak mı?
Memurlar.net sordu Kılıçdaroğlu cevapladı: CHP'li belediyelerde mülakat kaldırılacak mı?
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu
İçişlerinden 'yılbaşı' açıklaması: 340 bin personel görev yapacak
İçişlerinden 'yılbaşı' açıklaması: 340 bin personel görev yapacak
Kılıçdaroğlu, randevusuz gittiği Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı
Kılıçdaroğlu, randevusuz gittiği Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı
Bakan Özer Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi...Bakanlığın kapısına kilit vuruldu
Bakan Özer Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi...Bakanlığın kapısına kilit vuruldu
6 Kamu kurumu 732 personel almak için ilana çıktı
6 Kamu kurumu 732 personel almak için ilana çıktı
'Prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 1 yıl uzatılsın'
'Prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 1 yıl uzatılsın'
İddianame kabul edildi, İBB personeli dahil 23 sanık yargılanacak
İddianame kabul edildi, İBB personeli dahil 23 sanık yargılanacak
Mülakat konusunda 'Danıştay kararı' iddia edilmişti...MEB yalanladı
Mülakat konusunda 'Danıştay kararı' iddia edilmişti...MEB yalanladı
Dövizdeki düşüş tüketiciye fahiş fiyat iadesinin yolunu açtı
Dövizdeki düşüş tüketiciye fahiş fiyat iadesinin yolunu açtı
10 soruda 'Altın hesaplarının vadeli TL mevduat hesaplarına dönüştürülmesi'
10 soruda 'Altın hesaplarının vadeli TL mevduat hesaplarına dönüştürülmesi'
5 bin lira üzerindeki 'sıfır' ve 'yenilenmiş' telefonlara taksit imkanı
5 bin lira üzerindeki 'sıfır' ve 'yenilenmiş' telefonlara taksit imkanı
'Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bakan Özer açıkladı
'Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bakan Özer açıkladı
MEB'den ders ve ek ders saatlerine dair kararda değişiklik
MEB'den ders ve ek ders saatlerine dair kararda değişiklik
MEB'den öğretmen atamalarındaki sözlü sınav sürecine ilişkin açıklama
MEB'den öğretmen atamalarındaki sözlü sınav sürecine ilişkin açıklama
Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? Akaryakıt fiyatları düşer mi?
Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? Akaryakıt fiyatları düşer mi?
Üniversitelerde 'online eğitime' dönüş
Üniversitelerde 'online eğitime' dönüş
Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin liraya çıktı
Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin liraya çıktı
Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz
Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz
Ana sayfaHaberler Yaşam

Prof. Dr. Sebe: Metil alkolün 3-4 kaşığı dahi ölüme götürüyor

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, metil alkolün 3-4 kaşık tüketiminin dahi ölüme götürdüğünü belirterek, "Pet şişelerde 'boğma rakı', 'uzo' şeklinde 40-50 liraya alkol satıyorlar. Bunların çoğunluğunu metil alkol oluşturuyor. İçildikten ortalama 10-12 saatte belirtiler oluşuyor. Teşhis ve tedavide geç kalınmaması için alkol aldıklarını mutlaka doktora söylemeliler. Bazı hastalar bunu söylemeye çekiniyor" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 30 Aralık 2021 20:41
Yazdır
Prof. Dr. Sebe: Metil alkolün 3-4 kaşığı dahi ölüme götürüyor

Maliyeti etil alkole göre çok ucuz olan, ölümcül madde metil alkol kullanılarak üretilen sahte içkilerin tüketimi nedeniyle yurt genelinde ölümler yaşanıyor. Tehlike devam ederken yılbaşı öncesi uyarılarda bulunan ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, son 1 ayda metil alkol kullanımından kaynaklı 5 hasta geldiğini, 3'ünün yaşamını yitirdiğini, 1'inin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Etil yerine kullanılan metil alkolün zaman zaman piyasaya sürülmesi ya da etil alkol ile karıştırılması ile dönemsel olarak çok ciddi zehirlenme vakalarının yaşandığını vurgulayan Sebe, "Geçen seneki verilerimizde 25 civarında hastamız gelmişti. 7-8 kişi kaybedildi. Son dönemde ise 5 hasta geldi. Bu kişilerin 3'ü kaybedildi. Şu an 1 hastamız yoğun bakımda yatıyor. Diğeri taburcu oldu. Adana'daki diğer çeşitli hastanelerde, çevre il ve ilçelerdeki hastanelerde de bu hastalar karşımıza çıkıyor. Genel bir artış var" dedi.

'KÖR OLARAK HAYATLARINA DEVAM EDİYORLAR'

Metil alkolün odundan elde edildiğini ancak ölümcül zehir olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sebe, "Etil alkol karaciğerde metabolize ediliyor, temizleniyor ama metil alkol de böyle bir şans yok. Vücutta metabolize olmuyor, formik aside dönüşüyor ve tüm organlara zarar veriyor. Bir çay bardağının yarısından azı hatta 3-4 yemek kaşığı bile hastayı öldürebilecek düzeydedir. İçildikten ortalama 10-12 saatte görme kaybı, bulantı, kusma, idrar yapamama, nefes darlığı gibi belirtiler oluşuyor. Böbrek yetmezliği, akciğer ödemi, kalp krizlerine neden oluyor. Aynı zamanda kalıcı hasar bırakarak insanları komaya sokup, ölüme kadar götürebiliyor. Özellikle görme bozukluğu çok zor düzeliyor. Erken dönemde bulanık görme ya da ışık refleksinde azalma şeklinde hastaneye ulaşılırsa belli tedavilerle düzeltme şansımız olabiliyor ama görme kaybı tamamen oluştuktan sonra artık hastanın geri dönüşü çok zor ve tamamen kör olarak hayatlarına devam ediyorlar" diye konuştu.

'ALKOL ALDIKLARINI SÖYLEMEYE ÇEKİNİYORLAR'

Görme kaybı, bulantı, kusma, idrar yapamama, nefes darlığı gibi belirtiler gösterenlerin hastaneye başvurduklarında ilgili doktora mutlaka alkol tükettiklerini söylemeleri gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Sebe, tedavi yöntemlerinden de bahsetti. Sebe, "Hastalarımız genellikle alkol aldıklarını söylemeye çekiniyorlar ya da bir bağlantı kuramıyorlar. Gördükleri hekime bir gün önce ya da birkaç saat önce alkol aldıklarını mutlaka söylemeleri gerekiyor ki teşhiste, tedavide gecikme olmasın. Kullanılan tedaviler ancak hastane şartlarında yapılabiliyor. İlaçlar var, hemodiyaliz var, zaman zaman tedavide kullandığımız etil alkolün kendisi var, destekleyici tedaviler var. Solunum ve dolaşım destekleri gibi tedaviler veriyoruz. Hastaneye ulaşmadan maalesef bir tedavi şansları yok" dedi.

'PET ŞİŞELERDE, UZO, DİYE SATIYORLAR'

Alkol tüketenlerin dikkat etmesi gereken önemli noktalar olduğuna değinen Prof. Dr. Sebe, "Özellikle korsan, merdiven altı ya da kaçak olarak, pet şişelerde 'boğma rakı', 'uzo' diye 40-50 liraya alkol satıyorlar. Bunların çoğunluğunu metil alkol oluşturuyor. Koku ve renk itibarıyla etil alkolden ayıran bir özelliği de yok. İkisi de su ile karıştırılabilir. Ne kokusundan ne renginden anlaşılamaz. İnsanlar alkol tüketirken tabi tüketmemelerini öneriyoruz ama evde yapılması ya da merdiven altı piyasadan alınmasını kesinlikle önermiyoruz. Bir restoranda ya da mekanda alkol aldıkları zaman kesinlikle gözlerinin önünde açtırmaları gerekiyor. Ambalajı yırtılmış, barkodu sökülmüş alkolü almamaları gerekiyor" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Gemide dünyaya gelen kedi tayfanın yol arkadaşı oldu
Gemide dünyaya gelen kedi tayfanın yol arkadaşı oldu
Aracınızla bir hayvana çarparsanız veteriner ücreti sigortadan
Aracınızla bir hayvana çarparsanız veteriner ücreti sigortadan
Covid-19 aşısı yaptıracaklara 'alkol' uyarısı
Covid-19 aşısı yaptıracaklara 'alkol' uyarısı
Dr. Sakarya: Omicron'da 18 yaş altı süper bulaştırıcı grupta
Dr. Sakarya: Omicron'da 18 yaş altı süper bulaştırıcı grupta
Koyun yününden keratin üretildi
Koyun yününden keratin üretildi
3 doz Sinovac ardından bekleyip Turkovac aşısını yaptırdı
3 doz Sinovac ardından bekleyip Turkovac aşısını yaptırdı

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayınlandı

Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi açıklandı. Alan değişikliği için başvurular 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak.
Memurların emekli aylığı bağlanma şartları nelerdir?

Memurların emekli aylığı bağlanma şartları nelerdir?

5510 sayılı Kanun'a tabi memurlar 15 yıl hizmet üzerinden nasıl emekli olabilir?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda detaylar belli oldu

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda detaylar belli oldu

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin ayrıntılarını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bu kanunla öğretmenlik mesleğinin kariyer haline getirildiğini belirtti. Ünal, meslekte 10 yılını tamamlayanların uzman olacağını ve maaşlarının bin lira artacağını söyledi. Başöğretmen unvanı alanların maaşlarında ise 2 bin lira artış olacak. Teklif 12 maddeden oluşuyor. Kanunun yürürlük tarihi ise 2023 yılı olarak düzenlendi.
Memuriyetten çıkarılma kararını mahkemede iptal ettiren 'emeklilerle' ilgili kritik karar!

Memuriyetten çıkarılma kararını mahkemede iptal ettiren 'emeklilerle' ilgili kritik karar!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis memuru olarak görev yapmakta iken memuriyetine son verilen davacı tarafından, lehine verilen yargı kararları gereği yeniden atanma istemiyle yapılan başvurunun 'emekli olduğu' gerekçesi ile reddedilmesinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Ders ve ek ders saatlerine dair kararda neler değişti?

Ders ve ek ders saatlerine dair kararda neler değişti?

MEB, Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklikler yaptı.
Öğretmenlerin 'kulüp danışmanlığı' için ek ders ücreti ödenir mi?

Öğretmenlerin 'kulüp danışmanlığı' için ek ders ücreti ödenir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Öğretmenler Kurulunca "... Kulübüne" danışman olarak görevlendirilen sınıf öğretmenine haftalık ilave 2 saatlik ek ders ücretinin ödenmemesini hukuka uygun buldu.
Öğretmen adayları neden elendiklerini öğrenme hakkına sahip olmalı!

Öğretmen adayları neden elendiklerini öğrenme hakkına sahip olmalı!

Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçlarında uygulanan gayri resmi güvenlik soruşturması adayların yargısal süreç izleme hakkını dahi elinden almaktadır
Zabıta ve itfaiye müdürü atamaları ile ilgili kritik düzenleme

Zabıta ve itfaiye müdürü atamaları ile ilgili kritik düzenleme

Zabıta ve itfaiye atamalarında 2 yıl detayı
Uzman erbaşlar hangi statüden emekli olur?

Uzman erbaşlar hangi statüden emekli olur?

Sigortalı hizmeti olan uzman erbaş nasıl emekli olabilir?
Fazladan yapılan ödemelere yönelik geri istem yazısı dava edilebilir mi?

Fazladan yapılan ödemelere yönelik geri istem yazısı dava edilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, fazladan ve yersiz ödendiği iddia edilerek davacı adına borç çıkarılan tutarların rızaen geri ödenmesini, aksi takdirde tahsilat işlemi yapılacağı bilgisini içeren bildirim mahiyetindeki işlemin idari davaya konu olabilecek kesin ve icrai bir niteliği bulunmadığını belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak

Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak

Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022.
Diyanet'ten piyango bileti fetvası: Almak caiz değildir

Diyanet'ten piyango bileti fetvası: Almak caiz değildir

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en üst danışma kurulu olan Din İşleri Yüksek Kurulu, yılbaşına sayılı günler kala eski fetvaları gündeme getirirken yeni sorulara da yanıtlar verdi. Milli Piyango başta olmak üzere çeşitli konularda daha önce verilen fetvalar, yeniden gündeme getirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak. 4 Şubat 2022.
Altın hesapları TL'ye nasıl dönüşecek?

Altın hesapları TL'ye nasıl dönüşecek?

Dövizden sonra altın için de TL'ye dönüş desteği veriliyor. Altın mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacak.Peki sistem nasıl işleyecek? Kimler yararlanabilecek? Getiri nasıl hesaplanacak? İşte en çok merak edilenler ve yanıtları.