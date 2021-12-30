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İzmir'de ulaşıma zam! İşte yeni tarifeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla, kentte toplu ulaşım araçlarının biniş ücretlerine zam geldi. Tam, öğretmen ve 60 yaş biniş ücretleri ortalama yüzde 35 artırıldı, öğrenci tarifesinde ise artış yapılmadı. Yeni tarifeler, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Aralık 2021 21:49
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İzmir'de ulaşıma zam! İşte yeni tarifeler

İzmir'de Büyükşehir Belediyesine bağlı; ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro-Tramvay ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN ve ESHOT denetimli İZTAŞIT araçlarına biniş tarifeleri yeniden düzenlendi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca 3,46 TL olan tam biniş ücreti 4,70 TL'ye çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 90 kuruş, ikinci aktarma ücreti ise 66 kuruş olarak belirlendi. İlk binişten sonraki 120 dakika içinde, üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmayacak.

Öğrenci binişine artış yapılmadı

3 TL olan öğretmen ve 60 yaş biniş ücretleri 4,06 TL olarak düzenlendi. Önceki tarifede 1,64 TL olan öğrenci biniş ücretinde ise artış yapılmadı. Öğrenci, Öğretmen ve 60 Yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf olması uygulaması sürüyor. Aynı şekilde, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli biniş hizmeti verilen Halk Taşıt uygulaması da devam ediyor.

Sadece akaryakıta yüzde 60 zam geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hiçbir hizmette artıştan yana olmadıklarını; ancak mevcut ekonomik koşulların yeni düzenlemeleri zorunlu hale getirdiğini vurguladı. Toplu ulaşımda ücretlerin son 16 aydır aynı şekilde uygulandığına dikkat çeken Başkan Soyer, "Ne yazık ki bu süreçte sadece akaryakıt ve enerji bedellerinde yüzde 60'tan fazla artış yaşandı. ÜFE, TÜFE döviz ve enflasyon rakamlarındaki artışlar; her türlü sarf malzemesinden yedek parçaya, servis ve bakım giderlerinden personel hak edişlerine tüm kalemlerde maliyetleri önemli ölçüde artırdı" dedi.

1 Eylül 2020'de yapılan ve 120 Dakika Aktarma Sistemine geçilen son düzenlemede, tam biniş ücretinde 10 kuruş, öğrenci binişlerinde ise 16 kuruş indirim yapıldığını hatırlatan Başkan Soyer, "Gelinen tabloda, toplu ulaşım hizmetinin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için biniş ücretlerini yeniden düzenlemek zorunda kaldık. Yine de hemşehrilerimizi düşündük; olması gereken rakamları tercih etmedik. ÜFE ve TÜFE ortalamalarını baz alsak tüm binişlerin en az 5,08 TL olması gerekiyor. Bunu yapmadık. Sadece bu yıl bütçemizin 1 milyar liraya yakın kısmı ile toplu ulaşım kurum ve kuruluşlarımızın zarar bilançolarını kapattık. Büyükşehir Belediyesi olarak, toplu ulaşımı sübvanse etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

1 Ocak 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak diğer fiyat tarifeleri şöyle düzenlendi:

B Fiyat Tarifesi

Çevre ilçelerde hizmet veren ve 120 Dakika Aktarma Sistemine dahil olmayan hatlarda ilk biniş ücreti 4,84 TL oldu. Önceki tarifede 1,64 TL olan öğrenci binişi aynı kalırken; öğretmen ve 60 yaş binişleri 4,08 TL olarak belirlendi. Bu hatlarda, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında uygulanan yüzde 50 indirimli Halk Taşıt hizmeti de geçerli.

C Fiyat Tarifesi

Halk arasında "Gittiğin Kadar Öde" olarak bilinen bu tarifede ilk 10 km için tam biniş ücreti 4,42 TL, öğretmen ve 60 yaş binişleri 3,56 TL oldu. 10 km'den sonra km başına tam binişlerde 12 kuruş, öğretmen ve 60 yaş binişlerinde 8 kuruş alınacak. Önceki tarifede 1,44 TL olan öğrenci biniş ücreti aynı kaldı. Yine ilk 10 km'den sonra öğrenci kartlarından alınan 6 kuruşluk ücret de aynı şekilde uygulanacak. 120 Dakika Aktarma Sistemine dahil olmayan bu tarifede, yüzde 50 indirimli Halk Taşıt hizmeti ise geçerli.

D Fiyat Tarifesi

Güzergah uzunlukları fazla olan 760, 761, 795, 798, 835, 837 ve 883 numaralı hatlarda tam biniş ücreti 10,36 TL, öğretmen ve 60 yaş binişleri 6,94 TL oldu. Önceki tarifede 3,20 TL olan öğrenci binişi aynı kaldı. 120 Dakika Aktarma Sistemi'ne dahil olmayan bu tarifede, yüzde 50 indirimli Halk Taşıt hizmeti ise geçerli.

E Fiyat Tarifesi

KAPAT [X]

Üniversite kampüslerinde ring yapan otobüslerde geçerli bu tarifede, tam biniş ücreti 4,70 TL, öğretmen ve 60 yaş binişleri 4,06 TL oldu. Önceki tarifede 45 kuruş olan öğrenci binişi aynı kaldı. 120 dakika aktarma sistemine dahi olan bu hatlarda, tam biniş yapanlar ilk aktarma için 90 kuruş, ikinci aktarma içinse 66 kuruş ödeyecek. 120 dakika içindeki üçüncü ve sonraki aktarmalar ise ücretsiz yapılacak. Yüzde 50 indirimli Halk Taşıt uygulaması bu tarifede de geçerli.

F Fiyat Tarifesi

Baykuş Hatları olarak bilinen ve gece yarısından sabaha kadar hizmet veren hatlarda tam biniş ücreti 10,36 TL, öğretmen ve 60 yaş binişleri 8,16 TL oldu. Önceki tarifede 3,28 TL olan öğrenci binişi ise aynı kaldı. Bu tarifede 120 dakika aktarma sistemi ve Halk Taşıt uygulaması geçerli değil.

G Fiyat Tarifesi

Havalimanı ile Mavişehir, Alsancak Cumhuriyet Meydanı, Bornova Metro ve Şirinyer Aktarma Merkezi arasında hizmet veren 200, 202, 204 ve 206 numaralı hatlarda tam biniş ücreti 10,36, öğretmen ve 60 binişleri 8,16 TL oldu. Önceki tarifede 7,12 TL olan öğrenci biniş ücreti aynı kaldı. Bu tarifede de 120 dakika aktarma sistemi ve Halk Taşıt uygulaması geçerli değil.

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