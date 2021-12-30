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Türkiye savunmasını bu yıl da yerli teknolojilerle donattı

Türk savunma sanayisi, 2021 yılında yürüttüğü faaliyetlerle güvenlik güçlerine yeni araç ve ekipmanlar kazandırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Aralık 2021 21:56
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Türkiye savunmasını bu yıl da yerli teknolojilerle donattı

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, son yıllarda kabiliyetlerini önemli ölçüde artıran savunma sanayisi şirketleri, Kovid-19 salgını önlemleri, çip krizi ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlara rağmen yurt içindeki ihtiyaçları karşılamak ve ihracat hedefiyle yoğun bir yıl geçirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerine daha önce başlayan teslimatlar devam ederken, 2021 yılında bunlara yeni araç ve ürünler eklendi.

Havacılık ve uzay alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) ilk teslimatları yapıldı. Milli insansız hava araçları (İHA) Bayraktar TB2 ve Anka ile Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun teslimatlarına devam edildi.

Taşınabilir Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Alpagu, mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdi, Mühimmat Bırakan İHA Boyga'nın testlerine başlandı.

Kısa pistli gemilere iniş ve kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA Projesi başlatıldı. Muharip İnsansız Uçak Sistemi MİUS'un kavramsal tasarımı tamamlandı.

Milli Muharip Uçak Projesi'nde sistem gereksinimleri fazı tamamlandı, alt sistem sözleşmeleri imzalandı.

Gökbey Helikopteri'nin 3'üncü prototipinin ilk uçuşu başarıyla tamamlandı. Atak Faz-2 Helikopteri teslimatlarına devam edildi.

Retrofiti (güçlendirme) yapılan ilk A400M Uçağı göreve başladı.

Yapısal iyileştirmeleri tamamlanan 7 adet F-16 Blok-30 Uçağı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı yapıldı.

Meltem-3 Projesi kapsamında 3 adet P-72 Deniz Karakol Uçağı daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sunuldu.

Modernizasyonu tamamlanan ve test uçuşları gerçekleştirilen 3 adet C-130E/B Uçağı daha teslim edildi.

Göktürk-1 Uydu Sistemi Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi sözleşmesi imzalandı.

Hibrit motor teknolojisiyle geliştirilen Sonda Roket Sistemi'nin uçuşlu testi başarıyla gerçekleştirildi.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde İHA sistemleri için Test ve Değerlendirme Merkezi'nin kurulumuna başlandı.

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Milli mühimmatlar çeşitlendi

Hava savunma, silah ve mühimmat projeleri kapsamında Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A+ tüm unsurlarıyla teslim edildi.

Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar O+'nın kabul faaliyetleri tamamlandı ve sistem teslimata hazır hale geldi. Uzun Menzilli ve Çok Katmanlı Milli Hava Savunma Sistemi Siper'in test atışları yapıldı.

35 milimetre Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projesi kapsamında üretilen Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top Sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatları sürdü.

Portatif Hava Savunma Sistemi SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı test atışı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk milli gemisavar füzesi Atmaca envantere girmeye hazır hale geldi.

Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi Bozdoğan, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.

Şimşek hedef uçağı, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi.

76/62 Milimetre Milli Deniz Topu'nun ilk test atışları başarıyla tamamlandı.

MAM-T, MAM-L, MAM-C akıllı mühimmatları, OMTAS, UMTAS, L-UMTAS tanksavar füzelerinin teslimatları sürdü.

AKYA eğitim torpidosu ilk kez envantere girdi.

Denizaltı Savunma Harbi (DSH) roketlerinin teslimatına devam edildi.

7,62 Milimetre Makineli Tüfek PMT 7,62'nin ilk teslimatları gerçekleştirildi.

Birden fazla çeşit mühimmat atabilen Türkiye'nin ilk çoklu bomba atarı TG40-BA göreve hazır hale getirildi.

Lazer Güdümlü Mini Füze METE geliştirildi, sistemin testlerine başlandı.

Dünyada sadece 2 ülke ordusu için üretilen 60'lı Yüksek Kapasiteli Şarjör teslimatı yapıldı.

Mavi vatana yeni milli gemiler

Deniz araçları projeleri kapsamında, Türk donanmasının en büyük gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun liman kabul testlerine başlandı.

Test ve Eğitim Gemisi Ufuk hizmete girmeye hazır hale geldi.

MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi ve Türkiye'nin ilk İ sınıfı fırkateyni TCG İstanbul denize indirildi. MİLGEM 6, 7 ve 8'inci gemilerinin ihale süreci başlatıldı.

Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilk denizaltısında liman kabul testlerine odaklanıldı.

Türkiye'nin ilk Büyük Kavitasyon Tüneli ve Manevra Deney Sistemi KATMANSİS açıldı.

Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin ilk gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş (A-574) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine girdi.

Kontrol botlarının teslimatları başladı.

Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde, torpido kovanlarının yer aldığı Section 50 yerli ve milli üretimle Gölcük Tersane Komutanlığına teslim edildi.

Albatros Sürü İnsansız Deniz Aracı Projesi'nin testlerine devam edildi. Ulaq Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın seri üretimine başlandı.

İnsansız kara araçlarına yenileri eklendi

Kara araçları projeleri kapsamında hafif ve orta sınıf insansız kara aracı (İKA) teslimatları yapıldı, ağır sınıf İKA projesi başlatıldı.

Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) Aracı ilk kez envantere girdi.

Leopard 2A4 modernizasyonunda zırh paketinin tanklara entegrasyonuna devam edildi.

Fırat M60T modernizasyonunda Pulat Aktif Koruma Sistemi'nin tanklara entegresyonu tamamlandı.

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'nın mayın ve balistik testleri gerçekleştirildi.

Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında Kaplan ve Pars araçlarının teslimatlarına devam edildi.

PARS 6x6 Mayına Karşı Korumalı (MKKA) Özel Operasyonlar Aracı kalifikasyon testlerine başladı.

Zırhlı Muharebe Aracı Modernizasyon Projesi kapsamında üretimi tamamlanan ön prototip zırhlı muharebe aracı üzerinde araç sürüş ve atış testleri başarılı şekilde gerçekleştirildi.

Olay yeri inceleme aracı "Kıraç"ların teslimatları sürdü.

SİHA'lara "milli göz"

Elektronik sistemler alanındaki çalışmalar kapsamında, SİHA'larda kullanılan milli görüntüleme sistemi CATS kameralarının teslimatlarına devam edildi.

Yeni Nesil Muhabere Elektronik Taarruz Sistemi Sancak'ın teslimatı yapıldı.

Komuta kontrol sistemlerinin denizaltılara entegrasyonu sürdü.

TBMM Genel Kurulunun elektronik sistemi yenilendi.

Milli dost düşman tanıma-tanıtma sistemlerinin (IFF Mod-5) F-16 uçaklarına entegrasyonu sürdü.

Modüler üs bölgelerinin kurulumlarına devam edildi.

Kent güvenlik yönetim sistemlerinin kurulumları sürdürüldü.

Motor projeleri

Askeri araç ve sistemlerin motor ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak yeni nesil hafif zırhlı araçlar ve Fırtına Obüsü için geliştirilen 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyon Utku'nun çalıştırılması başarılı şekilde gerçekleştirildi.

Tank, muhtelif zırhlı araç ve makineler için geliştirilen 1500 beygir gücündeki Türkiye'nin ilk motoru Batu'nun ateşlemesi de başarılı şekilde yapıldı.

Yeni Turbojet Motor Projesi Arat'ın sözleşmesi imzalandı.

8x8, 6x6 ve 4x4 tekerlekli araçlarda kullanılmak üzere modüler olarak planlanan hibrit tahrik sistemi geliştirme projesi başlatıldı.

Yeni ihracat rekoru geldi

Türk savunma sanayisi 2021 yılına yeni ihracat rekoru da sığdırdı. Artan ihracat performansıyla bu alanda 3 milyar dolar sınırı aşıldı.

Bayraktar TB2'lerin Polonya'ya satışını kapsayan sözleşme imzalandı. Türkiye, ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye İHA ihracatı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin uzay alanındaki ilk ihracatı olacak Yüksek Çıkış Gücüne Sahip HTS Haberleşme Uydusu ARSAT-SG1'in Arjantin'e ihracı için sözleşme imzalandı.

Nijer, Kenya, Etiyopya, Cibuti, Fas, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Moğolistan ve Kırgızistan'a gerçekleştirilen satışlarla Türk savunma sanayisi ürünlerinin dünyada var olduğu coğrafyalar genişledi.

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