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Teknisyen alımına yüksek lisans şartı konuldu

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından yayımlanan sözleşmeli teknisyen alım ilanında yüksek lisans mezuniyeti şartı arandı!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 30 Aralık 2021 22:19
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Teknisyen alımına yüksek lisans şartı konuldu

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından 30 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda olmak üzere toplam 28 sözleşmeli personel alım ilanı yayımlanmıştır.

Söz konusu ilanı incelediğimizde, Teknisyen pozisyonunda aranan "Çevre Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yüksek lisans yapmış ve Yükseköğretim Kurumlarından onaylı Eğitimcinin Eğitimi Programı Eğitim Sertifikası, Kuruluş İçi Yönetim Sistemi Tetkikçisi Sertifikası ve en az 60 saat süreli Powerdraft V8İ Eğitim Sertifikasına sahip olmak." şartı göze çarpmaktadır.

İlanda alınması düşünülen kişiyi tarif eden üç sertifika şartıyla birlikte en az lise düzeyinde istihdam yapılan TEKNİSYEN kadrolarına YÜKSEK LİSANS mezunu MÜHENDİS alınacak olması yürürlükteki mevzuatımıza aykırılık teşkil etmektedir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre Teknisyen kadrolarına ekli 4 sayılı "SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL"de Teknisyen pozisyonu "Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak." ifadesi bulunmaktadır. Haliyle ilgili Esasların alt düzeyde ortaöğretim mezunu şartı koyduğu bir kuralın kamu idarelerince yüksek lisans seviyesine çıkartılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz.

Bununla birlikte, ilgili pozisyonda aranan üç sertifika şartı da doğrudan başvuruyu sınırlandırmak için yazılmış ve bu kadroyu ülke genelinde ikinci bir kişinin başvuru yapma ihtimali mucizeden de ötedir.

Bu çerçevede, Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel kadrosunun gerek ilgili mevzuata uygunluk yönünden gerekse kişiye özel sertifika şartları yönünden tekrar değerlendirilmesinin faydalı olacağı açıktır!

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