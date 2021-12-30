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Şişli'de İETT şoförü dehşeti: Genç hem dövüldü, hem soyuldu

Şişli'de trafik nedeniyle otobüsten durak dışı inmek isteyen 30 yaşındaki genç, tartıştığı İETT şoförü tarafından feci şekilde darp edildi. Gencin üstünden düşen cep telefonu ise başka bir yolcu tarafından çalındı. Darp ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Aralık 2021 22:21
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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Cafer Öztürk, akşam saatlerinde 65A Seyrantepe-Kağıthane Garajı seferini yapan 34 TP 5566 plakalı İETT otobüsüne bindi. Otobüs Fabrikalar Durağı'na yaklaşmakta olduğu esnada trafik nedeniyle uzun süre bekledi. O esnada otobüste yolcu olarak bulunan Öztürk, durak dışı inmek için şoföre kapıyı açmasını söyledi. Şoförün durak dışı kapıyı açamayacağını söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, Öztürk'e saldırmaya başladı.

Hem dövüldü, hem de soyuldu

Dışarıya taşan kavgada yere düşen genç, şoför tarafından tekme ve tokatlarla feci şekilde darp edildi. Vatandaşların da dehşeti yaşadığı olayda, darp edilen gencin cep telefonu da yere düştü. Telefon o esnada otobüsteki yolculardan biri tarafından çalındı. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından yolcular ve şoför otobüse binerek yoluna devam ederken, genç ise hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından emniyete giden genç, otobüs şoförü ve telefonunu çalan şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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