Tesla, 475 binden fazla aracını geri çağırdı
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, "Model 3" ve "Model S" araçlarında kaza riskini artırabilecek kusurlar nedeniyle 475 binden fazla aracını geri çağırdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Aralık 2021 23:29
ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Tesla'nın güvenlik sorunları nedeniyle 475 binden fazla aracını geri çağırdığı bildirildi.
Geri görüş kameralarındaki kusur nedeniyle 2017-2020 yılları arasında üretilen 356 bin 309 adet Model 3 aracı ile ön kaput mandalına ilişkin sorunlar nedeniyle 2014-2021 arasında üretilen 119 bin 9 adet Model S aracın geri çağırıldığı aktarıldı.
Açıklamada, Tesla'nın söz konusu kusurlara ilişkin 2 bin 301 garanti kapsamında işlem talebi ve 601 saha raporu aldığı kaydedildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız