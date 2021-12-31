31 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Darülaceze sakinleri ile bir araya gelecek.

(İstanbul/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Serik 2 Atık Su Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesislerinin açılışını yapacak.

(Antalya/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Limanı'nda bakım çalışması devam eden Yavuz sondaj gemisi personeli ve aileleriyle buluşacak, gemiden Karadeniz'de sondaj çalışmalarına devam eden Fatih ve Kanuni sondaj gemilerine canlı bağlantı gerçekleştirecek.

(Zonguldak/19.00/21.00)

2- TÜİK, kasım ayı dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Kovid-19 salgının ikinci yıldönümünde ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki durum ve salgınla mücadeleyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Vuhan)

SPOR

1- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası başlayacak; BOTAŞ-Fenerbahçe Safiport ve UMF Yapı İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/Kocaeli/13.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.