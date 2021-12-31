31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince Azize Sibel GÖNÜL atanmıştır.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hüseyin UYAN atanmıştır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Düzce İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet SARİOĞLAN atanmıştır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Karabük tl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsrafil YILDIZ atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı
- Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Bekir Yücel TANRIKULU,
- Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Fatih ÖNLEM,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
30 Aralık 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANIMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız